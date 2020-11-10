Tam bir sağlık deposu… Kış sebzesi karnabaharın faydaları
Besin değerleri açısından oldukça zengin bir sebze olan karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar fazla sevilmese de karnabaharın yararları düşünülerek sıklıkla tüketilmesi gerektiğini söylüyor.
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Birçok hastalığa karşı kalkan niteliğinde olan kış sebzelerinin baş tacı karnabahar hakkında Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bu sebzenin vitamin ve mineral deposu olduğunu belirtti.
“Karnabahar, pişirilirken etrafa yayılan kokusu nedeniyle bazı kişilerin uzak kaldığı bir besindir. Karnabahar pişirilirken kendine has olan bu kokunun sebebi içeriğinde bulunan kükürtlü bileşiklerdir. Ancak herkesin bilmesi gereken şu ki bu sebze sağlık deposudur. Karnabahar, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir besindir. İçeriğinde C, B1, B2 ve A vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini barındırır. Ayrıca bakır, demir, manganez ve çinko kaynağıdır. Karnabahar tüketilirken çoğunlukla beyaz kısmı (karın bölgesi) kullanılsa da aslında yaprakları da oldukça faydalıdır. E vitamini de yapraklarında bolca bulunmaktadır. Karnabahar, yoğun C vitamini ve manganez içeriğiyle güçlü bir antioksidandır.”
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Karnabaharın bilinmeyen faydaları
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya, “Özellikle bel çevresinde oluşan yağlardan kurtulabilmek için kışın haftada en az 3 gün karnabahar tüketin diyor” ve bu sebzenin faydalarını şöyle sıralıyor.
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Çok iyi bir lif kaynağı olduğu için midede hacim kaplar ve daha çabuk doygunluk oluşturur. Özellikle sofraya oturduğunuzda ilk yemek olarak karnabahar salatası veya fırında karnabahar veya haşlanmış karnabahar olarak tercih ederseniz asıl kalorili olan ana yemeği daha az yersiniz.
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Karnabahar çok iyi bir yağ yakıcı olan C vitamini ve folik asit açısından zengindir. Hücre bazında metabolizma hızının artmasını sağlar.
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Karnabahar içinde fosfat, potasyum ve indol-3 adlı maddeler bulundurur. Bu maddeler nedeni ile meme, mide ve kalınbağırsak kanserine karşı koruyuculuğu vardır.
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Demir minerali açısından ayrıca zengin olduğu için kansızlığa bağlı olan halsizlik ve yorgunluk gibi semptomların daha az hissedilmesini sağlar. Bu bağlamda yeme isteğini azaltır.
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İçindeki yüksek potasyum ve sülfürlü maddeler tansiyonun dengelenmesini sağlar. Fazla kilolu hastalarda görülen yüksek tansiyon ataklarının daha az olmasını sağlar. Kalp-damar hastalıklarına karşı vücudu korur. Kişinin daha hareketli olabilmesinin yolunu açar.
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Yüksek kalsiyum içeriği nedeni ile metabolizma hızını hafif yükseltir. Bununla birlikte kemik ve diş sağlığı üzerine etkilidir.
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Antioksidan gücü yüksek olduğu için hücrelerin temizlenmesine katkısı olur. Bağışıklık sistemini iyileştirir.