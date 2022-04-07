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Talasemi nedir? Talasemi belirtileri ve tedavisi

#Talasemi Belirtileri#Akdeniz Anemisi#Sağlık

Talasemi (Akdeniz anemisi) pek çok kişide görülebilir. Yaygın olarak rastlanılan Akdeniz anemisi taşıyıcıları, hastalık genlerini çocuklarına da geçirebiliyor. Peki Talasemi (Akdeniz anemisi) nedir? İşte talasemi belirtileri...

1/4Talasemi nedir Talasemi belirtileri ve tedavisi

Talasemi diğer adıyla Akdeniz Anemisi, genetik yollarla çocuklara geçebilen bir rahatsızlık. Bu hastalık Akdeniz ülkelerinde daha fazla görüldüğü için Akdeniz anemisi adı verilmiştir. Peki Talasemi belirtileri nelerdir? Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ersin Sarı, konuyla ilgili detayları anlattı.

2/4Talasemi nedir Talasemi belirtileri ve tedavisi

Vücuttaki hemoglabin üretimiyle doğrudan bağlantısı vardır. Oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerindeki protein moleküller olan hemoglobinin üretiminde yaşanan bozukluk alyuvarların tahrip olmasına yol açar. Bu durum ise aneminin ortaya neden olur. Alfa ve beta olarak iki türü vardır. Akdeniz anemisi, hafif olarak geçirildiğinde tedaviye ihtiyaç duymaz. Ancak hastalık ciddi boyuttaysa tedaviye ihtiyaç duyulur.

Akdeniz Anemisi (talasemi) anne ve babadan çocuklara genetik olarak geçen, önlenebilir bir kan hastalığıdır. 1. 300. 000 kişi taşıyıcı ve 4000 den fazla hasta vardır. Taşıyıcıların saptanması genetik danışmanlık ve doğum öncesi tanı ile hastalığı önlemesi çok önemlidir ve koruyucu önlemlerin alınması gereklidir.

3/4Talasemi belirtileri nelerdir

Talasemi belirtileri nelerdir?

Sarı ve solgun bir cilt,
İştahsızlık,
İdrar renginin koyu olması,
Baş ağrısı,
Aşırı kansızlık,
Aşırı halsizlik,
Gelişimde gerilik,
Yüzdeki kemiklerde şekil bozukluğu,
Gerginlik ve sinirlilik,
Nefes almada zorlanma,
Karında meydana gelen şişlik,
Karaciğer ve dalakta şişme.

4/4Talasemi nasıl tedavi edilir

Talasemi nasıl tedavi edilir?

Akdeniz anemisi olan bir kişi için en önemli tedavi şekli, 3-4 haftada bir tekrarlanması gereken kan naklidir. Ancak sürekli yapılan kan nakli vücutta çok fazla demir oluşmasına yol açar. Bu durumu önlemek içinse vücutta biriken fazla demirin atılmasını sağlayan Desferoksamin ve C vitamini verilir. Hastalığın kesin tedavisi ise ancak kemik iliği nakli ile mümkündür.

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#Talasemi Belirtileri#Akdeniz Anemisi#Sağlık