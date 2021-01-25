Sürekli aç hissediyorsanız dikkat! Sebebi bunlar olabilir

Çok hızlı yemek yemek Sağlıklı beslenmede, ne tüketildiği kadar ne şekilde tüketildiği de oldukça önemlidir. Besinleri yavaş bir şekilde tüketmeniz öğün sonrası midede oluşan hazımsızlık, yanma gibi sorunları azaltarak, fazla kalori almanızın önüne geçerken öğünleri kısa zaman içerisinde hızlı bir şekilde tüketmeniz doygunluk hissini geciktirerek sürekli açlık hissetmenize neden olur. Beynin doygunluğu hissetmesi için 20 dakikaya ihtiyacı vardır. Yavaş yemek ve iyice çiğnemek vücuda açlık karşıtı olan leptin hormonunun salgılanması için daha fazla zaman tanır.