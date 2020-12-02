Soğuk algınlığı mı, grip mi, COVID-19 mu? İşte ayırt etmenin yolları…

Solunum yollarını enfekte eden ve kış aylarında sıkça rastlanan influenza virüsü belirtileri, tüm dünyayı etkisi altına alan koranavirüs belirtileri ile benzerlik gösteriyor.
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COVID-19 ve influenza virüsleri yaşam kaybına kadar uzanan solunum yolu hastalığına neden olurlar. Her iki hastalıkta da en sık görülen belirtiler boğaz ağrısı, boğazda gıcıklanma, kuru öksürük, kas ve eklem ağrıları, iştahsızlık, karın ağrısı ve ishaldir. İç Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz; soğuk algınlığı, grip ve COVID-19’u ayırt edebilmek için önemli bilgiler paylaştı.
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İnfluenza nedir?
Yaygın olarak grip adıyla bilinen influenza, genellikle ekim ayında başlayarak nisan ayına kadar uzanan dönemde sıkça rastlanılan bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Bazı kişilerde hayati tehlike oluşturabilecek olan bu hastalık sıklıkla soğuk algınlığı ile karıştırılsa da iki hastalık birbirinden oldukça farklıdır.
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Hastalığa sebep olan influenza virüslerinin A, B, C olmak üzere üç farklı versiyonu bulunmaktadır. Virüsü bünyesine alan kişinin hapşırması, öksürmesi veya konuşması sırasında yayılan virüslü damlacıkların sağlıklı kişiye geçmesi ile bulaşır. Yaygın olarak sonbaharda başlayıp ilkbahar aylarına kadar görüldüğü için mevsimsel grip olarak da adlandırılıyor. İnfluenza virüsünün birçok alt tipi bulunmaktadır. Bu nedenle, her yıl farklı tipte influenza virüsü ortaya çıkar. Bu da kişinin her yıl tekrar gribe yakalanmasına neden olur.
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Soğuk algınlığı mı, grip mi, COVID-19 mu?
Soğuk algınlığı, grip ve koranavirüs solunum yollarının enfekte olma durumudur. Belirtiler benzerlik gösterse de süreçler arasında şiddetli farklar bulunur. Soğuk algınlığı halsizlik yaratabileceği için sizi biraz aşağı çekebilir. Fakat grip, yataktan çıkma düşüncesi karşısında sizi biraz ürpertebilir. Soğuk algınlığı sırasında yaşadığınız komplikasyonlar nispeten önemsizdir. Ancak, grip zatürree gibi yaşamı tehdit eden bir hastalığa yol açabilir. Koranavirüs, grip ile daha yakın yakın belirtiler gösterir. Düşmeyen yüksek ateşiniz varsa ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız tedbir amaçlı en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.
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Semptomlar aniden ortaya çıkıyor
Grip ilk olarak, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısıyla birlikte basit bir soğuk algınlığı gibi düşünülebilir. Soğuk algınlığı daha yavaş gelime eğilimindeyken, grip semptomları aniden kendini ortaya çıkarır. Yaygın olarak rastlanılan belirtiler;
• Ateş • Ağrıyan kaslar • Üşüme ve terleme • Baş ağrısı • Kuru, inatçı öksürük • Nefes darlığı • Yorgunluk ve halsizlik • Burun akıntısı veya tıkalı • Boğaz ağrısı • Göz ağrısı • Kusma ve ishal
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Hijyen kurallarına uyum sağlamak gribi önlemenin anahtarı
COVID-19 sürecini yaşadığımız bu dönemde hakim olduğumuz hijyen kurallarının önemini bir kez daha hatırladık. Hijyen kurallarını yerine getirmek ve insanlarla olan sosyal mesafeyi sınırlandırmak virüsten kaçınmanın ilk adımıdır. Aynı durum influenza virüsü içinde geçerli… Hijyen burada da alınabilecek ilk önlemdir. Kalabalık yerlerin aktif havalandırılması, el hijyeni ve yüz maskesi takma gibi önlemler grip yayılması riskini azaltabilir. Aynı zamanda kişiler öksürük ve hapşırma sırasında peçete ile ağız ve burnun kapatılmasına teşvik edilmelidir. Virüs ile enfekte olan kişi, semptomlarını atlatana kadar kendine ev karantinası uygulayarak temas sıklığını azaltmalıdır.
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Belirli kişiler daha büyük risk taşıyor
Solunum yoluyla her kişiye bulaşabilecek olan grip, bazıları için ağır sonuçlar meydana getirebilir. 5 yaşından küçük çocukların ve 65 yaşından büyük kişilerin, kronik tıbbi sorunları olanların (astım, diyabet veya kalp hastalığı) griple ilgili ciddi komplikasyonlara yakalanma olasılıkları yüksektir.
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Nasıl tedavi edilir?
İlk olarak influenza teşhisi konanların, virüsün yayılmasını önlemek adına kendilerini izole etmelere gerekir. Ellerini ılık su ve sabunla yıkamak, hapşırırken mendil kullanmakta unutulmamalıdır.
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İnfluenza virüsünü alan çoğu kişi tıbbi bakıma ihtiyaç duymadan iyileşebilir. Hafif grip vakaları için en iyi eylem yolu dinlenmek, uyumak, bol sıvı içmek ve ateş semptomlarını tedavi etmek olacaktır. Fakat ağır semptomlarınız varsa veya yüksek risk grubundaysanız uzman bir doktora başvurmanız en doğru yol olacaktır. tedavi için antiviral ilaçlara ihtiyaç duyabilirsiniz. Antiviral ilaçlar hastalığı hafifletebilir ve hasta olma sürenizi kısaltabilir. Ayrıca ciddi grip komplikasyonlarını önleyebilirler.