Soğuk algınlığı mı, grip mi, COVID-19 mu? İşte ayırt etmenin yolları…

Hastalığa sebep olan influenza virüslerinin A, B, C olmak üzere üç farklı versiyonu bulunmaktadır. Virüsü bünyesine alan kişinin hapşırması, öksürmesi veya konuşması sırasında yayılan virüslü damlacıkların sağlıklı kişiye geçmesi ile bulaşır. Yaygın olarak sonbaharda başlayıp ilkbahar aylarına kadar görüldüğü için mevsimsel grip olarak da adlandırılıyor. İnfluenza virüsünün birçok alt tipi bulunmaktadır. Bu nedenle, her yıl farklı tipte influenza virüsü ortaya çıkar. Bu da kişinin her yıl tekrar gribe yakalanmasına neden olur.