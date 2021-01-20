Sigarayı bırakınca vücudunuz bu besinler sayesinde hızla yenileniyor
Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan Covid-19 virüsünün hayati tehlikesi tüm dünyada devam ediyor. Yeşilay B Şube Yönetim Kurulu Üyesi&Biorezonans Terapisti Neslihan Baykal Yakışan, “Sigara, tütün ve nargile kullanımı koronavirüs riskini 14 kat artırıyor” dedi, konuyla ilgili önemli öneriler ve uyarılarda bulundu, sigarayı bıraktıktan sonra vücudu yenileyen besinleri sıraladı.
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1
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Sigara, tütün mamülleri ve nargile gibi ürünlerin kullanımı solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozmakta ve covid-19 dahil pek çok solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığa yakalanma riskini artırmaktadır. Sigara ve tütün grubu tüketenlerde akciğer hücreleri yüzeylerinde gelişen değişiklikler sonucunda solunum yolu hücrelerine giriş kolaylaşır.
2
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Salgın sürecinde yapılan tüm çalışmalarda sigara ve tütün kullananlarda, ağır zatürre ve solunum yetmezliği ile seyreden covid-19 vakalarının daha sık olduğu ve bu grupta ölüm riskinin daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır.
3
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Sigara, akciğer dokusunda savunma sistemini bozar. Bu nedenle her türlü enfeksiyon daha kolay gelişir, ağır seyreder ve solunum yetmezliği oluşur. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgının yaşandığı bu günlerde birçok hastalığın da en önemli nedenlerinden olan sigaranın en kısa sürede bırakılması son derece hayati bir öneme sahiptir.
4
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Sağlığınız için sigarayı bırakın
Sigara hem bağışıklığı zayıflatarak tedaviyi güçleştiriyor hem de virüsün solunum yolları ve akciğerde tutunmasını kolaylaştırıyor. Sigara, nargile ve alkol kullanımından kurtulmak için karalı olmakla beraber bu sürede destek alabileceğiniz tüm yöntemleri ve tedavileri deneyin.
5
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Sigara bırakmaya çalışıyorsanız, vücudunuzdaki nikotin ve diğer toksinlerden arınmak için bu yiyeceklerden destek alabilirsiniz:
6
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Su: Su, hayat içeceğidir. Vücudunuzdaki toksinleri, cildiniz vasıtasıyla atmanızı sağlar. Nikotin, vücudu susuz bıraktığından, vücudunuza gereken sıvıyı yeniden depolamak için günde yaklaşık 8-12 bardak su içmeniz gerekmektedir.
7
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Brokoli: Brokolinin yapısında bolca B5 ve C vitaminleri bulunur, aynı zamanda da akciğerleri hasara karşı korur.
8
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Dutsu meyveler: Dutsu meyveler, vücuttaki zararlı toksinlerin dışarı atılmalarını sağlarlar.
9
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Portakal: Yapısında bolca C vitamini bulunur; metabolizmayı güçlendirir, stresi azaltır.
10
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Kivi: Sigaranın azalttığı A, C ve E vitaminlerini yeniler.
11
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Havuç suyu: Havuç suyunun içeriğinde, vücuttaki nikotinin dışarı atılmasını sağlayan A, B, C ve K vitaminleri bulunur. Havuç suyunda bulunan ve cildin beslenmesini sağlayan zengin vitaminler, nikotinin matlaştırdığı cildin ışıldamasına yardımcı olur.
12
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Nar: Kan dolaşımına ve kanın hücresi sayısının yeterli seviyede tutulabilmesine yardımcı olur.
13
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Sarı kantaron: Sigarayı bırakırken kişilerin zorlandığı sinirlilik, huzursuzluk ve yoksunluk krizlerinize yardımcı olur.