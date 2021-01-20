Sigarayı bırakınca vücudunuz bu besinler sayesinde hızla yenileniyor

Sigara, akciğer dokusunda savunma sistemini bozar. Bu nedenle her türlü enfeksiyon daha kolay gelişir, ağır seyreder ve solunum yetmezliği oluşur. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan covid-19 salgının yaşandığı bu günlerde birçok hastalığın da en önemli nedenlerinden olan sigaranın en kısa sürede bırakılması son derece hayati bir öneme sahiptir.