Sıcak havalarda salmonella virüsü tehlikesi! Salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur?

SALMONELLA NASIL ÖNLENİR?
Güvenli bir şekilde yiyecek hazırlama, el yıkama, kontaminasyondan kaçınma ve çiğ et, süt veya yumurta ürünleri yememe dahil olmak üzere çeşitli yollarla salmonella kapmaktan ve bakterileri başkalarına yaymaktan kaçınabilirsiniz.
Önleyici yöntemler özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için yemek hazırlarken veya bakım sağlarken önemlidir.
Ellerinizi yıkayın
Ellerinizi iyice yıkamak, salmonella bakterilerinin ağzınıza veya hazırladığınız herhangi bir yiyeceğe bulaşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Aşağıdakilerden sonra ellerinizi 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın:
- Tuvaleti kullandıktan sonra
- Bebek bezini değiştirdikten sonra
- Çiğ et veya kümes hayvanlarıyla temastan sonra
- Evcil hayvan dışkısını temizledikten sonra
- Evcil hayvanlara veya diğer hayvanlara ve onların habitatlarına, özellikle sürüngenlere veya kuşlara dokunduktan sonra
- Her şeyi ayrı tutun