Sıcak havalarda salmonella virüsü tehlikesi! Salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur?

Çiğ veya az pişmiş yumurta. Bir yumurtanın kabuğu bakterilere karşı mükemmel bir engel gibi görünse de, bazı enfekte tavuklar daha kabuk oluşmadan önce salmonella içeren yumurtalar üretirler. Çiğ yumurta, mayonez ve hollandaise sosu gibi yiyeceklerin ev yapımı versiyonlarında kullanılır.

Pastörize edilmemiş süt ürünleri. Bazen çiğ süt olarak adlandırılan pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, salmonella ile bakteri üretebilir. Pastörizasyon işlemi, salmonella da dahil olmak üzere zararlı bakterileri öldürür.

Meyve ve sebzeler. Bazı taze ürünler, özellikle ithal çeşitler, tarlada sulanabilir veya işleme sırasında salmonella bulaşmış su ile yıkanabilir. Çiğ et ve kümes hayvanlarının suları salatalar gibi pişmemiş yiyeceklerle temas ettiğinde mutfakta da bakteri meydana gelebilir.