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Sıcak havalarda salmonella virüsü tehlikesi! Salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur?

Güncelleme Tarihi:

#Salmonella#Salmonella Virüsü#Salmonella Bakterisi
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 12:15

Sıcak havalarla birlikte pek çoğumuzun beslenme alışkanlıkları da değişti. Ancak bu durum salmonella hastalığı riskini beraberinde getirebilir. Bağırsak sistemini etkileyen yaygın bakteriyel bir hastalık olan salmonella özellikle tavuk ürünlerinde karşımıza çıkıyor. Salmonella bazı durumlarda, ishal şiddetli dehidrasyona neden olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Enfeksiyon bağırsakların ötesine yayılırsa hayatı tehdit eden komplikasyonlar da gelişebilir. Yurt dışı seyahatlerde salmonella enfeksiyonu kapma riski daha yüksektir. Peki, salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur? İşte salmonella hastalığı hakkında bilgiler...

1/10Sıcak havalarda salmonella virüsü tehlikesi Salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur

Uzmanlar, yaz aylarında hava sıcaklığının etkisiyle zehirlenme vakalarında artış görüldüğüne dikkat çekiyor. Bu vakalarda ise salmonella bakterisi ön plana çıkıyor. Salmonella et ve tavuk ürünlerinin yanı sıra yumurtalardan da bulaşabiliyor. Peki, salmonella nedir, belirtileri nelerdir? İşte salmonella tedavisi ve hastalığı ile ilgili merak edilenler...

2/10SALMONELLA NEDİR

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalıktır. Salmonella bakterisi tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşar ve dışkı (dışkı) yoluyla yayılır. İnsanlara en sık işlenmiş  su veya yiyecekler yoluyla bulaşır.

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3/10SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salmonella enfeksiyonuna genellikle çiğ veya az pişmiş et, kümes hayvanları ve yumurta veya yumurta ürünleri yemek veya pastörize edilmemiş süt içmek neden olur. Kuluçka süresi - maruz kalma ile hastalık arasındaki süre - 6 saatten 6 güne kadar olabilir. Çoğu zaman, salmonella enfeksiyonu olan kişiler mide üşütmesi ile karşı karşıya kaldıklarını düşünürler.

Salmonella enfeksiyonunun olası belirti ve semptomları şunları içerir:

  • İshal
  • Mide (karın) krampları
  • Ateş
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • Titreme
  • Baş ağrısı
  • Dışkıda kan

4/10Sıcak havalarda salmonella virüsü tehlikesi Salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur

Salmonella enfeksiyonunun belirti ve semptomları genellikle birkaç günden bir haftaya kadar sürer.

İshal 10 güne kadar sürebilir, ancak bağırsakların normal dışkı alışkanlıklarına dönmesi birkaç ay alabilir.

Birkaç çeşit salmonella bakterisi, gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olan, bazen ölümcül bir hastalık olan tifoya neden olur.

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5/10SALMONELLA HANGİ GIDALARDAN, NEREDEN BULAŞIR

SALMONELLA HANGİ GIDALARDAN, NEREDEN BULAŞIR?

Salmonella bakterileri insanların, hayvanların ve kuşların bağırsaklarında yaşar. Çoğu insan, işlenmiş  yiyecek veya su tüketerek salmonella bakterisini alır. 

Enfekte yiyecek ve su

Yaygın olarak enfekte olan gıdalar şunları içerir:

Çiğ et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri. Kasaplık işlemi sırasında çiğ et ve kümes hayvanlarına dışkı bulaşabilir. Kirlenmiş sudan hasat edilirse deniz ürünleri kirlenebilir.

6/10Sıcak havalarda salmonella virüsü tehlikesi Salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur

Çiğ veya az pişmiş yumurta. Bir yumurtanın kabuğu bakterilere karşı mükemmel bir engel gibi görünse de, bazı enfekte tavuklar daha kabuk oluşmadan önce salmonella içeren yumurtalar üretirler. Çiğ yumurta, mayonez ve hollandaise sosu gibi yiyeceklerin ev yapımı versiyonlarında kullanılır.
Pastörize edilmemiş süt ürünleri. Bazen çiğ süt olarak adlandırılan pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri, salmonella ile bakteri üretebilir. Pastörizasyon işlemi, salmonella da dahil olmak üzere zararlı bakterileri öldürür.

Meyve ve sebzeler. Bazı taze ürünler, özellikle ithal çeşitler, tarlada sulanabilir veya işleme sırasında salmonella bulaşmış su ile yıkanabilir. Çiğ et ve kümes hayvanlarının suları salatalar gibi pişmemiş yiyeceklerle temas ettiğinde mutfakta da bakteri meydana gelebilir.

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7/10Sıcak havalarda salmonella virüsü tehlikesi Salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur

Yanlış işlenmiş gıda

Pek çok gıda, tuvaleti kullandıktan veya çocuk bezini değiştirdikten sonra veya kontamine gıdalara dokunduktan sonra ellerini iyice yıkamayan kişiler tarafından hazırlandığında bakteri üretir.

Enfekte yüzeyler

İnsanlar bakteri bulunan bir şeye dokunup parmaklarını ağızlarına götürdüklerinde de enfeksiyon oluşabilir.

Enfekte evcil hayvanlar ve diğer hayvanlar

Hayvanlar ve evcil hayvanlar, özellikle kuşlar ve sürüngenler tüylerinde, kürklerinde veya derilerinde veya dışkılarında salmonella bakterisi taşıyabilirler. Bazı evcil hayvan mamaları salmonella bakterisi üretebilir ve hayvanlara bulaşabilir.

8/10SALMONELLA NASIL ÖNLENİR

SALMONELLA NASIL ÖNLENİR?

Güvenli bir şekilde yiyecek hazırlama, el yıkama, kontaminasyondan kaçınma ve çiğ et, süt veya yumurta ürünleri yememe dahil olmak üzere çeşitli yollarla salmonella kapmaktan ve bakterileri başkalarına yaymaktan kaçınabilirsiniz.

Önleyici yöntemler özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler için yemek hazırlarken veya bakım sağlarken önemlidir.

Ellerinizi yıkayın

Ellerinizi iyice yıkamak, salmonella bakterilerinin ağzınıza veya hazırladığınız herhangi bir yiyeceğe bulaşmasını önlemeye yardımcı olabilir. Aşağıdakilerden sonra ellerinizi 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın:

  • Tuvaleti kullandıktan sonra
  • Bebek bezini değiştirdikten sonra
  • Çiğ et veya kümes hayvanlarıyla temastan sonra
  • Evcil hayvan dışkısını temizledikten sonra
  • Evcil hayvanlara veya diğer hayvanlara ve onların habitatlarına, özellikle sürüngenlere veya kuşlara dokunduktan sonra
  • Her şeyi ayrı tutun

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9/10Sıcak havalarda salmonella virüsü tehlikesi Salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur

Bakteri riskini önlemek için:

  • Çiğ et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerini buzdolabınızdaki diğer yiyeceklerden uzakta saklayın.
    Mümkünse mutfağınızda biri çiğ et, diğeri meyve ve sebzeler için olmak üzere iki kesme tahtası bulundurun.
  • Önceden çiğ et bulunan yıkanmamış bir tabağa pişmiş yiyecekleri asla koymayın.
  • Yiyecek hazırlama yüzeylerini sabun ve su ile iyice yıkayın
  • Çiğ yumurta yemekten kaçının

10/10Sıcak havalarda salmonella virüsü tehlikesi Salmonella nedir, nereden bulaşır ve hangi gıdalarda bulunur

Ev yapımı kurabiye hamuru, dondurma, mayonez, hollandaise sosu çiğ yumurta içerir. Çiğ yumurta tüketmeniz gerekiyorsa pastörize olduğundan emin olun.

Yiyecekleri uygun şekilde pişirin ve saklayın

Yiyecekleri iyice pişirdiğinizden ve yiyecekleri hemen soğuttuğunuzdan veya dondurduğunuzdan emin olun.

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#Salmonella#Salmonella Virüsü#Salmonella Bakterisi

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