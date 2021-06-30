Semiz otu neye gelir, kaç kaloridir? Semizotunun faydaları ve besin değeri
Semizotu daha çok Akdeniz bölgesinde yetişen yapraklı bir sebze. Kendine has ekşimsi ve tuzlu gibi bir tadı olan semizotu tam bir şifa deposu. Peki semiz otu neye gelir, kaç kaloridir? Tüketirken nelere dikkat edilmeli? İşte semizotunun faydaları ve besin değeri...
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Semizotu, düşük kalorisi sebebiyle diyetlerde güvenle tüketilebilir. Ancak zengin bir potasyum kaynağı olduğu için kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmemesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak, semizotunun faydalarını anlattı.
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Semiz otu neye gelir? İşte semizotunun faydaları
Doymamış yağ asitlerinden; özellikle omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semizotu, bu özelliklerinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor.
Bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip olduğundan vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyor.
Ciltte kuruluk gibi sorunlara fayda sağlayan semizotu, içeriğindeki A vitamini sayesinde göz problemlerine karşı da koruyucu etkiye sahip.
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İçeriğindeki zengin bileşenler sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğu gibi, kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor.
Düşük kalori ve düşük glisemik indeksi ile kan şekerinin dengelenmesini sağlayan semizotu, formda kalmaya da yardımcı oluyor.
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İdrar söktürücü ve toksin temizleyici özelliğe sahip olan semizotunun, böbrekteki kumu ve taşı döktüğü, dizanteri ve hemoroid problemlerinde olumlu etki gösterdiği çalışmalar ile kanıtlanmıştır.
Antioksidan ve antiinflamatuar etkisinden ötürü bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, günümüzün önde gelen şikayetlerinden olan yorgunluk, halsizlik ve depresyona da iyi geliyor. Bilişsel fonksiyon ve büyüme, gelişmeyi destekliyor.
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Semiz otunun kalorisi ve besin değerleri
Semizotunun 100 gramında 32 kalori bulunmaktadır. Ayrıca A, B1, B2,B6, C, E, niasin, nikotinik asit, beta karoten, riboflavin, folat gibi vitaminlerden ve özellikle K, Ca, Fe, Mg, Na, P, Cu, Zn ve Mn mineralleri yönünden de zengindir. Bu yönüyle bağışıklığı güçlendirmeye destek oluyor.