Semiz otu neye gelir, kaç kaloridir? Semizotunun faydaları ve besin değeri

İdrar söktürücü ve toksin temizleyici özelliğe sahip olan semizotunun, böbrekteki kumu ve taşı döktüğü, dizanteri ve hemoroid problemlerinde olumlu etki gösterdiği çalışmalar ile kanıtlanmıştır.



Antioksidan ve antiinflamatuar etkisinden ötürü bağışıklık sistemini güçlendiriyor.



İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, günümüzün önde gelen şikayetlerinden olan yorgunluk, halsizlik ve depresyona da iyi geliyor. Bilişsel fonksiyon ve büyüme, gelişmeyi destekliyor.