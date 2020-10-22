‘Online eğitim’ sürecine özel 10 hekimden 10 önemli uyarı!

Bel ve boyun ağrısı Ergonomik olmayan sandalye ve masanın yanı sıra bilgisayar karşısında yanlış oturuş pozisyonunun duruş bozukluğunu, bel, sırt ve boyun ağrılarını artırdığını belirten Ortopedi Uzmanı Dr. Berkin Toker, omurga sağlığına karşı şu önerilerde bulunuyor:



•Çocuğunuza ait ergonomik bir çalışma sandalyesi olmalı.

•Bilgisayar ekranı göz hizasına göre ayarlanmalı.

•Sandalyede sırt desteğinin olması bel ve sırt bölgesi için önemli.

•Dersler arasında 1-2 dakikalık ev içi yürüyüş yapmalı. Ayrıca bel ve sırt kaslarını germe egzersizlerinin de faydası olacaktır.

•Uzun süre mouse kullanıldığı için çocukların el bileği altında sünger bir desteğin olması da oluşabilecek el bileği problemlerinin önlenmesi için önemli.

•Ayrıca uzun süre evde kalmak D vitamin eksikliğine, dolayısıyla kemik ve eklemlerde zayıflamaya yol açabileceğinden, güneşli günlerde bir iki defa 10’ar dakikalık bahçe ya da balkona çıkarın.