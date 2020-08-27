Okul zamanı yaklaşıyor! Okul çantası ve diğer okul eşyaları için ihtiyaç listeniz hazır mı?

Adidas Sırt Çantası Çok yönlü bir kullanıma sahip olan Adidas sırt çantası 16 cm x 28 cm x 46 cm boyutlarında. Yastıklamalı ve ayarlamalı omuz askılarına sahip olan ürünün su şişesi ve küçük eşyalar için de farklı cepleri bulunuyor. İç kısmında dizüstü bilgisayar bölmesinin de yer aldığı çanta yastıklamalı askıları ine rahat bir kullanım sunuyor.