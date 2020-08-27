Okul zamanı yaklaşıyor! Okul çantası ve diğer okul eşyaları için ihtiyaç listeniz hazır mı?
Yeni eğitim dönemi yaklaşıyor. Okula dönüş yapacak öğrenciler için heyecan başladı. Çok sayıda marka, okul ürünlerini piyasaya sürdü. Okul eşyaları içerisinde uygun fiyatlı okul çantası başta olmak üzere kuru boya kaleminden pastel boyaya, akrilik boyadan kalem çantasına çeşitli ürünlerin yer aldığı listeye göz atmaya ne dersiniz?
Bu bir ilandır.
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İşte uygun fiyatlı öneriler...
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Adidas Sırt Çantası
Çok yönlü bir kullanıma sahip olan Adidas sırt çantası 16 cm x 28 cm x 46 cm boyutlarında. Yastıklamalı ve ayarlamalı omuz askılarına sahip olan ürünün su şişesi ve küçük eşyalar için de farklı cepleri bulunuyor. İç kısmında dizüstü bilgisayar bölmesinin de yer aldığı çanta yastıklamalı askıları ine rahat bir kullanım sunuyor.
Parlak ve canlı renklere sahip olan Fatih Kuru boya, 12 adet tam boy kuru boyadan oluşuyor. Uç kırılmasına karşı direnci artıran özel bir yapıştırma sistemine sahip olan ürün kolayca açılabiliyor. Ayrıca ürünle birlikte bir de kalemtıraş yer alıyor.
Ödevleri yapmakta kolaylık olarak çocukların dünyasında teknoloji ürünleri de bulunuyor. Özellikle araştırma ödevlerinde dizüstü bilgisayar olmazsa olmazlardan... Intel işlemci sayesinde gezinme, yayın akışı ve çok daha fazlasını yapma gücüne sahip bir dizüstü bilgisayar. Ayrıca kapsamlı kalite testleri hiç durmadan çalışmaya devam etmeyi sağlar.
ComfyView ekranı, daha fazla göz rahatlığı sağlamak için yansımaları önler. K2 serisinin ekran açısını, -5 ile 25 derece arasında değişen ergonomik standı ile görüş açısı en uygun hale getirmek için ayarlanabiliyor.
Ahşap, karton, cam, metal, polyester, seramik, tuval ve daha bir çok yüzeye uygulanabilen Artdeco Akrilik Boya, darbelere karşı dayanıklı. Su bazlı ve akrilik reçine esaslı olan ürünün çeşitli renkleri bulunuyor ve renkler birbiriyle karıştırabilir.
24 canlı renkten oluşan Faber-Castell Pastel Boya ile çocuklarınız birbirinden güzel resimler yapabilir. Yumuşak yapısı ve kolay kullanımı ile çocuğunuz hayal gücünü dile gibi yansıtabilir ve oldukça keyifli bir zaman geçirebilir.