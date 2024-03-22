Ne yersek oruçluyken acıkmayız? Sağlıklı bir ramazan dönemi için bu önerilere kulak verin

SAHURDA TOK TUTAN VE SUSATMAYACAK BESİNLERİ TERCİH EDİN
Yeterli ve dengeli beslenmeyi sürdürebilmek, vücuda gerekli vitamin ve mineral alımını sağlamak için sahura mutlaka kalkılmalıdır. Sahurda uzun süre tok tutacak ve susatmayacak besinleri tercih etmek önemlidir. İyi ve kaliteli protein alımı (yumurta, peynir, yoğurt, süt, kefir vb.) uzun süreli tokluğu arttırır, kas kaybını engeller.
Vücuda enerji veren sağlıklı yağ kaynakları (zeytinyağı, zeytin, avokado, ceviz, badem, fındık vb.) dengeli olarak alınmalıdır. Kan şekerini daha dengede tutması sebebiyle sahurda pide yerine lifli tam buğdaylı ekmekler tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalı; turşu, salamura, sakatatlar, sucuk, salam gibi işlenmiş et ürünleri sahurda tercih edilmemelidir.