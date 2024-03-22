Ne yersek oruçluyken acıkmayız? Sağlıklı bir ramazan dönemi için bu önerilere kulak verin

YAVAŞ YİYİN, İYİ ÇİĞNEYİN

İftardan sonra düşük kan şekeri sebebiyle bütün yemekleri bir anda ara vermeden yeme isteği olmaktadır. Bu durum hızlı ve porsiyon olarak çok miktarda yemek yemeye neden olur. Gün boyu düşük seyreden kan şekeri bir anda vücuda besin alınmasıyla birlikte hızla yükselir ve iftardan sonra ağırlık çökmesi, uyku halinin gelmesine neden olur. Bu nedenle besinler yavaş yenmeli, iyi çiğnenmelidir.

İftarda ve sahurda nasıl beslenmemiz gerektiğini Diyetisyen Gülçin Işık anlatıyor