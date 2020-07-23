Kurban etini en az 12 saat dinlendirin

“Kurbanlık hayvanlarda, Covid-19’un bulaştığını gösteren bir kanıt yoktur” Dr. Öğr. Üyesi Şahin, Covid-19’un kurbanlık hayvanlardan bulaştığını gösteren bir kanıt olmadığını belirterek, “Covid-19, damlacık ve temas yoluyla, hasta insandan duyarlı insanlara bulaşan bir hastalıktır. Kurbanlık hayvanlarda, bugüne kadar Covid-19’un bulaştığını gösteren bir kanıt yoktur. Dolayısıyla, bu zamana kadar görülmüş veya bildirilmiş herhangi bir vakamız yoktur. Ancak, bu durum tedbiri elden bırakmayı gerektirmiyor. Kurban satış, kesim, parçalama ve dağıtım aşamalarında ve bayramlaşma esnasında yoğun bir insan hareketliliği olacaktır. Bu bağlamda, hayvanlardan ziyade insandan insana bulaşma söz konusu olabileceği için, fiziksel mesafenin korunması, maskenin doğru takılması ve temizlik kurallarına uyulması çok önemli olacaktır” dedi.