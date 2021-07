Kurban Bayramı'nda beslenme nasıl olmalı? Uzmanından bayram için sağlıklı beslenme önerileri

Kurban Bayramı’nda yemekler et ağırlıklı olmaktadır. Bayramda fazla et tüketiminden dolayı hayvansal gıdalardan gelen doymuş yağ ve kolesterol alımı yüksek olacağı için, sabah kahvaltısı ve ara öğünler sebze-meyve ağırlıklı olmalıdır. Örneğin güne süt ya da yoğurt ile hazırlanmış, meyveli bir kase yulafla başlamak kan şekerini dengeleyecek ve tok tutacaktır. Sonrasında akşam yemeğine kadar açlık çekilmemesi için mutlaka meyve ve çiğ kuruyemişler ile ara öğün yapılmalıdır. Böylece gün içerisinde daha rahat hissedilerek akşam yemeğinde et tüketiminde aşırıya kaçma isteği duyulmamaktadır.