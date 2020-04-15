Koronavirüs salgınında çocuklar için stresle başa çıkma önerileri

Aile desteği çok önemli Aile desteği tüm ruhsal yakınmalar ve sorunlar için tampon görevi görür. Bu, anne-baba desteği, ilgisi iyi olan çocukların, stresli yaşam olaylarından ruhsal etkilenmeler açısından daha korunaklı-dayanıklı oldukları anlamına geliyor. Bu nedenle ebeveynlerin koronavirüs salgını sırasında sadece kendi ve yaşam rutinleri ile ilgilenmeleri dışında çocuklarının ihtiyacı olan ruhsal desteği sağlamaları çok önemli. Bir arada ve sokağa çıkmadan yaşamın devam ettiği bu süreç içinde çocukların ruhsal iyilik durumları aslında anne babanın günlük yaşam yüklerini kolaylaştıracaktır. Aksi halde, kaygılı, üzgün, korkulu, sinirli, uyum sağlayamamış çocuk kapalı ev ortamındaki sağlıklı dengenin-uyumun kurulmasını güçleştirecektir.