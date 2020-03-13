Koronavirüs kaygısı çocuklara yansıtılmamalı! Ebeveynlere koronavirüs ile ilgili 4 öneri...

Haberleri ve sosyal medyayı kısıtlayın Son günlerde haberlerde sıklıkla konuşulan ölü sayısı ve virüsün bulaşması ile ilgili konular çocuğun ciddi ölçüde kaygılanmasına sebep olabilir. Sosyal medyadaki abartı ve yanlış bilgiler çocuğunuzu olduğu kadar sizi de rahatsız hissettirebilir. Bu nedenle gelişmeleri takip edin fakat sürekli haberlere ve sosyal medyaya odaklanmayın. Sürekli haberleri, sosyal medyayı takip etmek ve günlük yaşamdan uzaklaşıp virüsü hayatımızın merkezine almak paniğe neden olacak ve özellikle çocukların psikolojisini olumsuz etkileyecektir. Bunun yerine gelişmeleri takip ederek ve gereken önlemleri alarak rutin yaşamınıza devam etmelisiniz.