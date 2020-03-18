Koronafobiyi önlemenin 5 yolu

Vaktinizi değerlendirin Tedbir amaçlı bir süre sosyal ortamlar yerine evinizde vakit geçirmeniz en doğrusu. Bunu bir kısıtlama olarak değil fırsat olarak düşünün. Kendinize vakit ayırın.



- Uzun zamandır yapmak istediğiniz ama fırsat bulamadığınız şeyleri yapabilirsiniz.



- Kitap okuyabilir, hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.



- Kendinize sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.



- Evde hareketsiz kalabilirsiniz, bu da kilo almanıza sebep olabilir. Evde yapabileceğiniz egzersizler hem stresinizi azaltmaya hem de bağışıklığınızı kuvvetlendirmenize yardımcı olur.



- Ailece evde yapabileceğiniz etkinlikler planlayarak aile üyeleri arasındaki bağı güçlendirebilirsiniz.