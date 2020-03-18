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GeriSağlık Koronafobiyi önlemenin 5 yolu
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraflar: iStock & Ingimage
Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 11:30,

Koronafobiyi önlemenin 5 yolu

Son günlerde koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarının artmasıyla beraber birçok insanda hasta olma korkusu ve panik hali (koronafobi) hâkim.

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Şiddetli korku ve kaygının kalıcı problemlere sebep olabildiğini belirten Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Panik, virüsün kendisinden çok daha zararlı. Panik halinde mantıklı kararlar veremezsiniz ve çevrenizde de paniğe sebep olursunuz. Olabildiğince önlem alın, bilgilenin ve rutin yaşantınıza devam edin” açıklamasında bulundu.

2Olumsuz gelişmelere odaklanmayın
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Olumsuz gelişmelere odaklanmayın

Güncel durum hakkında bilgi sahibi olma isteğiniz gayet normal ve gereklidir. Fakat yalnızca haberleri takip eder ve günlük yaşantınızı olumsuz gelişmelere odaklarsanız bu durum psikolojinizde kalıcı zararlara sebep olabilir. Gerektiği ölçüde haberleri takip edin.

3Dozunda tedbir alın
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Dozunda tedbir alın

Yetkili kişilerin önerdiği hijyen kurallarına uymanız ve kişisel temizliğinize dikkat etmeniz yeterlidir. Günde belli el yıkama sayısına ulaşmaya çalışmak, temiz de olsa eşyalara dokunmaktan kaçınmak veya yalnızca faydalı olduğunu düşündüğünüz yiyeceklerin aşırı tüketimi birtakım psikolojik problemlere neden olabilir.

4Bilgilenin, araştırın, sorun
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Bilgilenin, araştırın, sorun

Belirsizlik ve az bilgi kaygı yaratır. Karşı karşıya olduğunuz tehdidin tam olarak ne olduğunu bilmemeniz paniği tetikleyebilir. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilerden mutlaka bilgi alın.

5Vaktinizi değerlendirin
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Vaktinizi değerlendirin

Tedbir amaçlı bir süre sosyal ortamlar yerine evinizde vakit geçirmeniz en doğrusu. Bunu bir kısıtlama olarak değil fırsat olarak düşünün. Kendinize vakit ayırın.

- Uzun zamandır yapmak istediğiniz ama fırsat bulamadığınız şeyleri yapabilirsiniz.

- Kitap okuyabilir, hobilerinize vakit ayırabilirsiniz.

- Kendinize sağlıklı atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz.

- Evde hareketsiz kalabilirsiniz, bu da kilo almanıza sebep olabilir. Evde yapabileceğiniz egzersizler hem stresinizi azaltmaya hem de bağışıklığınızı kuvvetlendirmenize yardımcı olur.

- Ailece evde yapabileceğiniz etkinlikler planlayarak aile üyeleri arasındaki bağı güçlendirebilirsiniz.

6 Yalnızca güvenilir haber kaynaklarını takip edin
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Yalnızca güvenilir haber kaynaklarını takip edin

Maalesef sosyal medyada çok fazla yanlış ve kaynağı olmayan bilgi akışı var. Yalnızca güvenilir haber kaynaklarını takip edin, kaynağından emin olmadığınız bilgileri paylaşmaktan kaçının. Sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve abartılan haberler panik halini tetikliyor.

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