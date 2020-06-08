Karaciğerin dostu… Şimdi tam zamanı, bol bol tüketin
Vitamin ve mineral içeriği bakımından zengin olan enginarın tüketimi ise vücut sağlığı için önemli bir kaynak haline gelir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Şafak, faydalı bir besin olan enginarın vücuda etkilerinden bahsetti.
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Güçlü bir antioksidan kaynağı olan enginar, aynı zamanda hücre yenileme özelliği taşırken yaşlanma etkilerini de geciktirir. Kanser savaşçısı enginarın yorgunluk hissini azaltmada da etkisi büyüktür.
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Kalp ve mide sağlığını koruyor
Uzun yıllardır birçok akademik çalışmaya konu olan enginar, kalp ve mide sağlığını korumda etkin bir görev üstlenir. Genellikle Güney Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yetişen enginarın günümüzde daha çok yemeklerde içi kullanılıyor. Fakat enginar yapraklarının da en az içi kadar faydalı olduğu bilinmesi gerekiyor.
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Yorgunluk hissini azaltıyor
Kanser savaşçısı enginarın yorgunluk hissini azaltmada da etkisi büyüktür. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini destekleyen enginar, vücuttaki toksinlerin de atılımını sağlar.
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Sindirim sisteminin işleyişini hızlandırıyor
Enginar, lifli bir yapıya sahiptir. Enginarın 100 gramı ortalama 1,2 gram posa içerir. İnsan vücudunun günde ortalama 25 gram posa ihtiyacı duyduğu göz önünde bulundurulduğunda enginar sağlam bir lif kaynağıdır.
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100 gramı yalnızca 67 kalori
100 gramı yalnızca 67 kalori içeren enginar, midenin boşalmasını geciktirmesi ve tok tutma özelliğiyle de diyetleri destekler. Ayrıca bağırsak tembelliklerini gideren enginar, sindirim sisteminin işleyişini de hızlandırır.
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Enginar ayrıca, kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayan lifli yiyeceklerin de başında gelir. Bu nedenle düzenli tüketildiğinde enginar, beslenme bozukluğu ilişkili kolesterole de çözüm sağlar.
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‘Karaciğer dostu’ olarak biliniyor
Bahar ve yaz aylarında özellikle tatil dönemleri alkol tüketiminde artış görülür. Halk arasında “karaciğer dostu” olarak bilinen enginar, vücutta biriken alkolün atımını kolaylaştırdığı için bu aylarda sıkça tüketilmelidir.
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Kilo artışı ve çeşitli ilaçların kullanımı sebebiyle zamanla karaciğerde yağlanma problemiyle de karşılaşılabilir. Enginar aynı zamanda bu yağlanmanın önüne geçmede etkili bir sebzedir.
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Yapılan bazı çalışmalar, enginarın kan şekeri üzerinde olumlu etkileri olduğu sonuçlarını vermiştir. Düzenli enginar tüketimi, kan şekerinde yaşanan iniş çıkışları düzenler.
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Enginardan tam anlamıyla faydalanabilmek için…
Enginarın faydalarını bilmek yeterli değil, nasıl pişirilmesi ve nasıl tüketilmesi gerektiği de önem taşıyan noktalardan. Enginarın pişirme süresi, diğer sebzelerde olduğu gibi kısa tutulmalıdır.
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Çünkü B1, B2 ve B6 vitaminleri ısıya hassas vitaminlerdir ve sebzeler uzun süre ateşe maruz kaldığında bu vitaminlerde kayıp yaşanır.
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Genel olarak zeytinyağlı yemek olarak hazırlanan enginar ayrıca az yağlı şekilde pişirilmelidir. Çünkü enginarın içeriğinde bulunan A vitamininin vücut tarafından kullanılabilmesi için zeytinyağının kullanılması gerekir.
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Ortalama bir enginar için kullanılacak bir tatlı kaşığı zeytinyağı, yağda eriyen vitaminlerin vücut tarafından kullanılmasını sağlar.