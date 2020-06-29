Kanserden koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor... İşte birbirinden faydalı yaz meyveleri

Meyve tüketim ihtiyacı kişiden kişiye değişmekle birlikte sağlıklı bir yetişkin gün içerisinde en az 2-3 porsiyon meyve tüketmeli. Tüm besinlerde olduğu gibi meyveyi de gereğinden fazla tüketmek vücutta yağ depolanmasına neden olur. Bu nedenle meyve yerken de aşırıya kaçmamız kilo artışına sebep olacaktır. Dolayıyla meyve tüketirken porsiyon miktarına dikkat etmekte de önemli. 1 porsiyon meyve 60 kcal’dir. İşte yaz meyvelerinin faydaları...