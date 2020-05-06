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GeriOyun Ve Aktiviteler Hem yaratıcılığı hem de hayal gücünü geliştiriyor
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Hürriyet
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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 14:06,

Hem yaratıcılığı hem de hayal gücünü geliştiriyor

Çocuklar için en keyifli oyuncakların başında gelen oyun hamurları geliyor. Oyun hamurları çocukların yaratıcılıklarını ve hayal gücünü geliştiriyor.

Bu bir ilandır.

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Mavisi, yeşili, sarısı, kırmızısı… Oyun hamurlarının birçok farklı renk seçeneği bulunuyor. Üretmeye teşvik eden bu hamurlar sayesinde çocuklar iç dünyalarını yansıtıyor. Evde bulunduğumuz şu günlerde çocukların daha keyifli vakit geçirmeleri için farklı markaların oyun hamurlarını bir araya getirdik. Göz atmaya ne dersiniz?

2Fisher-Price Oyun Hamuru 4lü Paket
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Fisher-Price Oyun Hamuru 4'lü Paket

Bu kolayca şekil alabilen oyun hamuru yeni şekiller yaratmak çok kolay. Set içerisinde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler olmak üzere her biri 100 gram olan toplam 4 adet oyun hamuru yer almaktadır. Miniklerin hayal güçlerini geliştirmesi yanında ince motor becerilerinin gelişimine de destek olmaktadır.

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3Play-Doh Mini Eğlence Fabrikası
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Play-Doh Mini Eğlence Fabrikası

Mini Eğlence Fabrikası’nın farklı kalıplarıyla minikler hamurları istedikleri gibi uzatabiliyor; eğlenceli şekillerle hayalleri sınır tanımıyor. Sete 2 renk Play-Doh oyun hamuru da dahil.

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4Faber-Castell 5170120048 Oyun Hamuru Klasik Renkler
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Faber-Castell 5170120048 Oyun Hamuru Klasik Renkler

Çocukların yaratıcılıklarını geliştirebilmelerine yardımcı, yapışmayan ve ufalanmayan kolayca şekil alabilen oyun hamuruna çocuklarınız bayılacak. Üstelik sağlığa zararlı hiçbir madde içermiyor.

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5Hot Wheels Oyun Hamuru 4lü Paket
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Hot Wheels Oyun Hamuru 4'lü Paket

Hot Wheels 4'lü oyun hamuru ile yaratıcılığınızı geliştirmeye hazır olun. Aksiyon hayal gücü ile birleşiyor. Bu kolayca şekil alabilen oyun hamuru yeni şekiller yaratmak çok kolay. Set içerisinde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler olmak üzere her biri 100 gr olan toplam 4 adet oyun hamuru yer almaktadır.

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6Fisher Price Dörtlü Oyun Hamuru
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Fisher Price Dörtlü Oyun Hamuru

Fisher Price’tan çocuklara yepyeni oyun hamurları… CE standartlarına uygundur. Kumaşlarında kanserojen AZO boyası kesinlikle kullanılmamıştır.

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7Barbie Oyun Hamuru 4lü Paket
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Barbie Oyun Hamuru 4'lü Paket

Barbie 4'lü oyun hamuru ile istediğiniz şekilleri kolayca tasarlayabilirsiniz. Barbie ile her şey mümkün! Bu kolayca şekil alabilen oyun hamuru yeni şekiller yaratmak çok kolay. Set içerisinde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler olmak üzere her biri 100 gr olan toplam 4 adet oyun hamuru yer almaktadır.

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8Play-Doh Işıltılı Hamur
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Play-Doh Işıltılı Hamur

Yeni formülle sim parçaları çok daha büyük, pırıltılı hamurlar çok daha parlak. Kutuya 6 renk pırıltılı play-doh oyun hamuru ve 2 kalıp dahil.

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