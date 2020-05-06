Hem yaratıcılığı hem de hayal gücünü geliştiriyor

Çocuklar için en keyifli oyuncakların başında gelen oyun hamurları geliyor. Oyun hamurları çocukların yaratıcılıklarını ve hayal gücünü geliştiriyor.
Bu bir ilandır.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Mavisi, yeşili, sarısı, kırmızısı… Oyun hamurlarının birçok farklı renk seçeneği bulunuyor. Üretmeye teşvik eden bu hamurlar sayesinde çocuklar iç dünyalarını yansıtıyor. Evde bulunduğumuz şu günlerde çocukların daha keyifli vakit geçirmeleri için farklı markaların oyun hamurlarını bir araya getirdik. Göz atmaya ne dersiniz?
2
Abone Ol
Fisher-Price Oyun Hamuru 4'lü Paket
Bu kolayca şekil alabilen oyun hamuru yeni şekiller yaratmak çok kolay. Set içerisinde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler olmak üzere her biri 100 gram olan toplam 4 adet oyun hamuru yer almaktadır. Miniklerin hayal güçlerini geliştirmesi yanında ince motor becerilerinin gelişimine de destek olmaktadır.
Hot Wheels 4'lü oyun hamuru ile yaratıcılığınızı geliştirmeye hazır olun. Aksiyon hayal gücü ile birleşiyor. Bu kolayca şekil alabilen oyun hamuru yeni şekiller yaratmak çok kolay. Set içerisinde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler olmak üzere her biri 100 gr olan toplam 4 adet oyun hamuru yer almaktadır.
Barbie 4'lü oyun hamuru ile istediğiniz şekilleri kolayca tasarlayabilirsiniz. Barbie ile her şey mümkün! Bu kolayca şekil alabilen oyun hamuru yeni şekiller yaratmak çok kolay. Set içerisinde sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler olmak üzere her biri 100 gr olan toplam 4 adet oyun hamuru yer almaktadır.