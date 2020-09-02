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GeriSağlık Fazla kilolarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz! İşte yağ yakıcı süper besinler...
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Hürriyet
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Sağlık
Fotoğraf: Ingimage-iStock
Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 15:50 | 

Fazla kilolarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz! İşte yağ yakıcı süper besinler...

Fazla kilolarınızdan kurtulmak için diyet listenizde yağ yakımını sağlayan besinlere yer vermeniz size oldukça yardımcı olacaktır. Peki bu besinler nelerdir? İşte Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, yağ yakımını kolaylaştıran süper besinleri sıraladı.

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1
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Metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımını sağlayacak bu besinlere diyetinizde yer vermeyi unutmayın.

2Dana eti
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Dana eti

Kaliteli protein sindirimi yavaşlatır, yağlanmaya yol açan kan şekeri yükselişini önler. Dana eti en iyi lösin kaynaklarından biridir. Kalori almayı kestiğinizde kaslarınızı korur.

3Somon
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Somon

Omega 3 deposudur. Metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakmayı kolaylaştırır.

4Ton balığı
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Ton balığı

Okyanustaki en yağsız balıklardan biridir. Yağda değil, suda konservelenmiş (light) ton balıklarını tercih edin.

5Uskumru
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Uskumru

Taurin yönünden oldukça zengindir. Yapılan araştırmalar yağlanmayı önlediğini kanıtlamıştır. Aynı zamanda omega-3 zenginidir.

6Nohut
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Nohut

Müthiş bir lif kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre, kanda bulunan yağların sindirim sisteminde emilmeden vücuttan atılmasını sağlar.

7Haşlanmış yumurta
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Haşlanmış yumurta

Yumurta; protein ve besin değeri bakımından zengin olmakla kalmıyor, araştırmalar kahvaltıda yumurta yemenin gün boyu kalori alımını azalttığını gösteriyor.

8Ev yoğurdu
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Ev yoğurdu

Bol miktarda kazein proteini bulunur. Midenizde sindirimi hızlandıran bir jet görevi görür. Bağırsaklarda bulunan sağlıklı bakteri miktarını arttırır. Yağ kütlenizi azaltmak için birebirdir.

9İstiridye
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İstiridye

Tam bir çinko deposudur. İştah hormonu olan leptini kontrol altına almaya yardımcı olur.

10Tarçın
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Tarçın

Araştırmalar tarçının kan şekerini düşürdüğünü ve yağ yakımına destek olduğunu kanıtlamıştır.

11Basmati pirinci
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Basmati pirinci

Yağla savaşan bir nişasta olan amiloz, tüm pirinç türleri içinde en çok basmati pirincinde bulunur. Glisemik indeks değeri düşük olan bu karbonhidrat kolay kolay yağa dönüşmez.

12Yulaf
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Yulaf

Yulafta bulunan çözünür lif, uzun süre tok tutma ve yavaş sindirilme özelliğiyle yağ yakıcı bir besindir.

13Tatlı patates
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Tatlı patates

Glisemik indeksi beyaz patatese oranla daha düşüktür ve açlık hissini azaltmaya yardımcıdır.

14Kinoa
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Kinoa

Bu tahıl, lif ve işlenmemiş protein kaynağıdır. Kan şekerinin kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan manganez yönünden de zengindir.

15Mantar
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Mantar

Yağın yakılarak enerjiye dönüştürülmesi için temel bir faktör olan B3 vitamini (niyasin) içerir.

16Kırmızı soğan
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Kırmızı soğan

Soğanda bulunan krom, vücutta kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.

17Yeşil elma
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Yeşil elma

Çözünür ve çözünür olamayan lifler, besinin bağırsaktaki hareketlerini yavaşlatır; bu sayede daha uzun süre tok hissedebilirsiniz. Elma da bulunan bu lifler sayesinde yağı vücudumuzdan %44 oranında daha kolay atarız.

18Beyaz sirke
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Beyaz sirke

Sirke, nişastanın çözülmesini engelleyerek kan şekerinde ani yükselişi önler ve yağ deposunu boşaltır.

19Mercimek
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Mercimek

Lif açısından çok zengin olan bu bakliyat vücudumuzda oldukça yavaş sindirilir ve iştahı azaltır.

20Bezelye
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Bezelye

Hollanda’da yapılan araştırmalar bezelyedeki proteinin, iştahı kesen kolesistokinin (CCK) hormonunu kontrol altına aldığını göstermiştir.

21Roka
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Roka

Az miktarda kaloriyle hayli tok hissetmek istiyorsanız tabağınızı rokayla doldurun.

22Tavuk ciğeri
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Tavuk ciğeri

Tüm besinlerin içinde en yüksek B5 vitamini tavuk ciğerinde bulunur. Bu vitamin vücutta yağ yakımı için katalizör görevi görür.

23Siyah çay
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Siyah çay

Siyah çay yaprakları, enerji seviyenizi dengede tutan ve yağ yakan kuvvetli bir fitokimyasal olan theaflavin içerir.

24Espresso
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Espresso

Kafein metabolizmanızı hızlandırırken, araştırmalar en güçlü etkisinin antrenman sırasında performansınızı arttırmak ve yağ yakmak olduğunu kanıtladı. Spor salonuna gitmeden önce bir fincan içmeyi unutmayın.

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