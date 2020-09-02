Fazla kilolarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz! İşte yağ yakıcı süper besinler...
Fazla kilolarınızdan kurtulmak için diyet listenizde yağ yakımını sağlayan besinlere yer vermeniz size oldukça yardımcı olacaktır. Peki bu besinler nelerdir? İşte Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, yağ yakımını kolaylaştıran süper besinleri sıraladı.
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1
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Metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımını sağlayacak bu besinlere diyetinizde yer vermeyi unutmayın.
2
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Dana eti
Kaliteli protein sindirimi yavaşlatır, yağlanmaya yol açan kan şekeri yükselişini önler. Dana eti en iyi lösin kaynaklarından biridir. Kalori almayı kestiğinizde kaslarınızı korur.
3
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Somon
Omega 3 deposudur. Metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakmayı kolaylaştırır.
4
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Ton balığı
Okyanustaki en yağsız balıklardan biridir. Yağda değil, suda konservelenmiş (light) ton balıklarını tercih edin.
5
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Uskumru
Taurin yönünden oldukça zengindir. Yapılan araştırmalar yağlanmayı önlediğini kanıtlamıştır. Aynı zamanda omega-3 zenginidir.
6
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Nohut
Müthiş bir lif kaynağıdır. Yapılan araştırmalara göre, kanda bulunan yağların sindirim sisteminde emilmeden vücuttan atılmasını sağlar.
7
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Haşlanmış yumurta
Yumurta; protein ve besin değeri bakımından zengin olmakla kalmıyor, araştırmalar kahvaltıda yumurta yemenin gün boyu kalori alımını azalttığını gösteriyor.
8
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Ev yoğurdu
Bol miktarda kazein proteini bulunur. Midenizde sindirimi hızlandıran bir jet görevi görür. Bağırsaklarda bulunan sağlıklı bakteri miktarını arttırır. Yağ kütlenizi azaltmak için birebirdir.
9
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İstiridye
Tam bir çinko deposudur. İştah hormonu olan leptini kontrol altına almaya yardımcı olur.
10
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Tarçın
Araştırmalar tarçının kan şekerini düşürdüğünü ve yağ yakımına destek olduğunu kanıtlamıştır.
11
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Basmati pirinci
Yağla savaşan bir nişasta olan amiloz, tüm pirinç türleri içinde en çok basmati pirincinde bulunur. Glisemik indeks değeri düşük olan bu karbonhidrat kolay kolay yağa dönüşmez.
12
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Yulaf
Yulafta bulunan çözünür lif, uzun süre tok tutma ve yavaş sindirilme özelliğiyle yağ yakıcı bir besindir.
13
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Tatlı patates
Glisemik indeksi beyaz patatese oranla daha düşüktür ve açlık hissini azaltmaya yardımcıdır.
14
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Kinoa
Bu tahıl, lif ve işlenmemiş protein kaynağıdır. Kan şekerinin kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan manganez yönünden de zengindir.
15
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Mantar
Yağın yakılarak enerjiye dönüştürülmesi için temel bir faktör olan B3 vitamini (niyasin) içerir.
16
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Kırmızı soğan
Soğanda bulunan krom, vücutta kan şekerini düşürmeye yardımcıdır.
17
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Yeşil elma
Çözünür ve çözünür olamayan lifler, besinin bağırsaktaki hareketlerini yavaşlatır; bu sayede daha uzun süre tok hissedebilirsiniz. Elma da bulunan bu lifler sayesinde yağı vücudumuzdan %44 oranında daha kolay atarız.
18
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Beyaz sirke
Sirke, nişastanın çözülmesini engelleyerek kan şekerinde ani yükselişi önler ve yağ deposunu boşaltır.
19
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Mercimek
Lif açısından çok zengin olan bu bakliyat vücudumuzda oldukça yavaş sindirilir ve iştahı azaltır.
20
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Bezelye
Hollanda’da yapılan araştırmalar bezelyedeki proteinin, iştahı kesen kolesistokinin (CCK) hormonunu kontrol altına aldığını göstermiştir.
21
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Roka
Az miktarda kaloriyle hayli tok hissetmek istiyorsanız tabağınızı rokayla doldurun.
22
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Tavuk ciğeri
Tüm besinlerin içinde en yüksek B5 vitamini tavuk ciğerinde bulunur. Bu vitamin vücutta yağ yakımı için katalizör görevi görür.
23
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Siyah çay
Siyah çay yaprakları, enerji seviyenizi dengede tutan ve yağ yakan kuvvetli bir fitokimyasal olan theaflavin içerir.
24
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Espresso
Kafein metabolizmanızı hızlandırırken, araştırmalar en güçlü etkisinin antrenman sırasında performansınızı arttırmak ve yağ yakmak olduğunu kanıtladı. Spor salonuna gitmeden önce bir fincan içmeyi unutmayın.