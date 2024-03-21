En ölümcül hastalık sessizce yayılıyor! Testler negatif çıkmasına rağmen insanlar enfeksiyonu taşıyor…

DİKKAT! TÜBERKÜLOZA YAKALANMAK ARTIK DAHA KOLAY
Yeni bir çalışma ise vereme yakalanmanın bir zamanlar düşünülenden daha kolay olabileceğini ortaya koydu. Hollandalı bilim insanları, artık hastalığın hiçbir belirtisini göstermeyenlerin bile enfeksiyonu başkalarına bulaştırabileceğine açıkladı.
Uzmanlar şimdiye kadar tüberkülozun öksürme, gülme, konuşma ya da hapşırma yoluyla bulaştığını düşünüyordu. Ancak yeni araştırma, öldürücü hastalığın testi pozitif çıkan beş kişiden dördünün, daha önce tüberkülozun önemli bir belirtisi olduğu düşünülen öksürükten şikayetçi olmadığını ortaya çıkardı.