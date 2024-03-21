En ölümcül hastalık sessizce yayılıyor! Testler negatif çıkmasına rağmen insanlar enfeksiyonu taşıyor…

The Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayımlanan son araştırma göre de Afrika ve Asya'daki 12 ülkede, bazılarında tüberküloz hastası olan 600 binden fazla insan hakkındaki verileri analiz etti. Hastalığı olanların yüzde 82,8'inin kalıcı öksürüğü olmadığı, yüzde 62,5'inin ise hiç öksürüğü olmadığını buldular. Öksürüğü olmayanların dörtte birinin tükürüğünde yüksek miktarda tehlikeli bakteri bulundu.



Prof. Dr. Cobelens, “Tüm sonuçlara baktığımızda tüberkülozun ne kadar karmaşık olduğunu ve belki de endemik bölgelerde tüberkülozu ortadan kaldırmanın neden bu kadar zor olduğu görülüyor. Halk sağlığı kurumları mevcut kılavuzlara göre semptomatik tüberküloz vakalarına karşı etkili bir şekilde çalışmalı… Artık hastalığa karşı uygulamalarımızı da yeniden değerlendirilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.