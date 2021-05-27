Çocuklarda odaklanma sorunu nasıl çözülür? Odaklanma sorunu yaşayan çocuklar için öneriler
Dikkat eksikliği çocuklarda odaklanma yeteneğini etkileyen bir durum. Üstelik bu sorun çocukların akademik başarısından sosyal ilişkilerine kadar birçok konuda olumsuz etkiler doğurabiliyor. Dolayısıyla konuyla ilgili çözümcül yaklaşımlar, hem çocuklara hem de ebeveynlere önemli kazanım sağlayabiliyor. Peki Çocuklarda odaklanma sorunu nasıl çözülür? Odaklanma sorunu yaşayan çocuklar için öneriler...
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1
Uzm. Klinik Psikolog ve Uzm. Diyetisyen Merve Öz, özellikle içinde bulunduğumuz şu dönemde çocukların dikkat sürelerini artırmaya yönelik öneriler verdi.
2
Odaklanma sorunu yaşayan çocuklar için öneriler
Çalışma masasında dikkat dağıtıcı şeyler bulundurmayın: Özellikle online ders sırasında, ortamın sessiz, iyi aydınlatılmış ve normal oda sıcaklığında olması çocuğun odaklanmasına katkı sağlayacaktır. Mümkünse çocuğunuzun ayrı bir odası olması, küçük kardeşi varsa ders saatlerinde bu odaya girmemesi odaklanma açısından önemlidir. Masasının ve çalışma ortamının düzenli olması, dikkati dağıtacak farklı ders materyallerinin masanın üzerinde bulundurulmaması önemlidir. Bunun yanında çocuğun çalışma alanından tablet, telefon gibi elektronik cihazlar çıkarılmalı ya da kapatılmalı. Aksi halde, her türlü dikkat dağıtıcı unsurdan etkilenen bu çocuklara yarardan çok zarar verilmiş olur.
Çalışma masasında yemek yemesine izin vermeyin: Masada atıştırmalık bir şeyler olduğunda çocuğun odaklanamadığı için verimli ders dinleyemez. Önündeki yiyecekler ders verimini düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor” diyerek özellikle online dersler sırasında çalışma odasında yiyecek olmaması gerektiğini söyledi. Bunun yanında su tüketimi odaklanmayı artırarak, beynin hızlı çalışmasını sağladığı için çocukları su tüketmeye teşvik etmek gerekiyor. Ancak çocuklarda su içme alışkanlığı çok zor oluşmakta ve çocuklar genelde günlük içmeleri gereken su miktarını içemiyor. Bu nedenle; masada ya da çocuğun çalışma ortamının yakınında mutlaka su bulundurulması alışkanlık kazandırmada yardımcı oluyor.
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Evde ip atlatın, trambolinde zıplatın: Çocukların 10 dakika teneffüslerinde telefonları ile vakit geçirdikten ya da TV izledikten sonra derse odaklanmaları mümkün olamaz. Derse girince doğal olarak akılları oyunda ya da dizide kalacaktır. Bunun yerine ip atlamaları, trambolinde zıplamaları, evin içinde yürümeleri, küçük egzersizler yapmaları hem enerjilerini atmaya yardımcı olacak hem de derse odaklanmalarını kolaylaştıracaktır.
Birlikte zeka oyunları oynayın: Düzenli beyin egzersizleri yapmak, bulmaca çözmek ve zeka oyunları oynamak çok güçlü bir şekilde konsantrasyon artırıcı etkiye sahiptir. Bu nedenle çocukların ödevlerinden ve online derslerinden arta kalan zamanlarda; satranç oynamak, puzzle yapmak, bulmaca çözmek, su doku oynamak gibi aktivitelere yönlendirilmeli.
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Mutlaka kahvaltı yaptırın: Özellikle online ders sistemiyle birlikte bazı çocukların kahvaltı yapmak konusunda direnebiliyor. Ancak çocukların online derslerine başlamadan önce kahvaltılarını yapmış olmaları derse konsantrasyon sağlamaları açısından önem taşıyor. Dolayısıyla mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Ayrıca, gün içinde de ana öğünlerin yanı sıra 3 ara öğün almaları da hem konsantrasyonun sağlamasında, hem de genel sağlığı açısından çok önem taşımaktadır.
Uyku düzenini hafta sonu dahil değiştirmeyin: Uyku sadece vücudumuzun değil, beynimizin de dinlenmesi için şarttır. Yeterli uyku, fiziksel ve bilişsel gelişim için olmazsa olmaz bir önem taşımaktadır. Çocuklarda uzun süreli uyku bozukluğu durumunun bilişsel işlevsellikte; dikkat, öğrenme ve hafıza gibi sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle çocukların uyumalarını engelleyecek yüksek sesten kaçınılmalıdır. Çocukların uyuma saatleri hafta içi ve hafta sonu için belirlenip belirlenen saatlerin dışına çıkılmaması gerekmektedir.
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Birlikte çalışma düzeni oluşturun: Çocuklarla birlikte çalışma düzeni ve planı oluşturulmalı. Çocuklara karşı “çok dikkatsizsin” “önüne bakmıyor musun?” “kırk kere söyledim aynı hatayı yapıyorsun” gibi cümleler kurmanın dikkatini artırmamakla birlikte çocuklarda yetersizlik ve beceriksizlik duygularını ortaya çıkaracaktır.
Arkadaşlarıyla birlikte online ortamda da olsa bir araya gelmesini sağlayın: Çocuklarınız, arkadaşları ile yüz yüze görüşemiyorsa bile görüntülü konuşmalarına olanak sağlayın. Ayrıca, arkadaşlarına hasret kalan çocuklar derslerde arkadaşları ile sohbet etmeye çalışırken ya da arkadaşlarına, öğretmenlerinden daha çok odaklandıklarından derslerine yeteri kadar odaklanamayabiliyorlar. Merve Öz, ders dışındaki zamanlarda arkadaşları ile vakit geçiren çocukların, derse daha kolay odaklanabileceklerinin altını da çizdi.