Çocuklarda odaklanma sorunu nasıl çözülür? Odaklanma sorunu yaşayan çocuklar için öneriler

Odaklanma sorunu yaşayan çocuklar için öneriler Çalışma masasında dikkat dağıtıcı şeyler bulundurmayın: Özellikle online ders sırasında, ortamın sessiz, iyi aydınlatılmış ve normal oda sıcaklığında olması çocuğun odaklanmasına katkı sağlayacaktır. Mümkünse çocuğunuzun ayrı bir odası olması, küçük kardeşi varsa ders saatlerinde bu odaya girmemesi odaklanma açısından önemlidir. Masasının ve çalışma ortamının düzenli olması, dikkati dağıtacak farklı ders materyallerinin masanın üzerinde bulundurulmaması önemlidir. Bunun yanında çocuğun çalışma alanından tablet, telefon gibi elektronik cihazlar çıkarılmalı ya da kapatılmalı. Aksi halde, her türlü dikkat dağıtıcı unsurdan etkilenen bu çocuklara yarardan çok zarar verilmiş olur.



Çalışma masasında yemek yemesine izin vermeyin: Masada atıştırmalık bir şeyler olduğunda çocuğun odaklanamadığı için verimli ders dinleyemez. Önündeki yiyecekler ders verimini düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor” diyerek özellikle online dersler sırasında çalışma odasında yiyecek olmaması gerektiğini söyledi. Bunun yanında su tüketimi odaklanmayı artırarak, beynin hızlı çalışmasını sağladığı için çocukları su tüketmeye teşvik etmek gerekiyor. Ancak çocuklarda su içme alışkanlığı çok zor oluşmakta ve çocuklar genelde günlük içmeleri gereken su miktarını içemiyor. Bu nedenle; masada ya da çocuğun çalışma ortamının yakınında mutlaka su bulundurulması alışkanlık kazandırmada yardımcı oluyor.