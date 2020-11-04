Çocuğunuzun yalan söylediğini fark ettiğinizde ne yapmalısınız?

Çocuklar ceza almak için bile yalan söyleyebilir Cezalandırılma riski durumunda bile cezayı da ailenin kendisiyle ilgilendiği yönünde algıladığı için bu durumu devam ettirebilir. Bu şunu göstermektedir ki; çevresinden her ne şekilde olursa olsun yani ceza da olsa bir tepki almak çocuğun kendisi ile ilgilenildiği düşüncesini oluşturmaktadır. Yüksek lisans araştırma tezim ailelerin çocuklarına uyguladıkları disiplin yöntemleri ve çocukların algılayış şekliydi. Daha önce yapılan araştırmalar ve benim elde ettiğim sonuçlar ailesi tarafından cezalandırılan çocuklar, bu durumu ailelerinin kendileri ile ilgilendiği yönünde algılamaktaydılar.