Bu uyarıya dikkat: Yağmurda ıslanan maske özelliğini kaybediyor, virüsten korumuyor

Maske takılıyken öksürürseniz ve nemlendiğini hissederseniz değiştirin Maskeniz yüzünüzde iken; öksürük ve aksırık ile nemlenir ya da ıslanır ise maske yeni bile takılmış olsa etkinliği ortadan kalkacağından değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Çağrı Büke “Maskelerin etkili olması için 4 saatte bir değiştirmek gerekiyor. Ancak bazı durumlarda yani öksürük ve aksırık ile nemlenmesi ya da ıslanması halinde değiştirilmelidir. Ayrıca bütün maskeler yağmurla temas ettiğinde ya da nemli havalarda dayanıksız hale geliyor ve koruyuculuğu tamamen gidiyor. Bu nedenle ıslanan maskeyi temiz ve kuru bir maskeyle değiştirmek gerekir” uyarısında bulunuyor.