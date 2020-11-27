Bu öneriler tuz tüketimini azaltmanıza yardımcı olabilir
Tuz tüketiminin azaltılması ve sınırlandırılması gerektiğini söyleyen Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, daha az tuz tüketimi için 10 öneride bulundu.
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1
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Birçoğumuzun hiç düşünmeden elini uzatarak yemeklere lezzet katmak için bol bol serptiği tuz aslında vücudumuzun düşmanı. Uzmanlar tuzla mesafeli bir ilişkiyi öneriyor. Yapılan araştırmalar günlük tuz tüketiminin bir çay kaşığı günde 5 grama indirilmesi ile her yıl dünyada kalp krizi ve inmeye bağlı 2.5 milyon ölümün önlenebileceğine dikkat çekiyor.
2
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Yemeklerde tuz yerine baharat, limon suyu, nar ekşisi ya da sirke kullanarak tat katmak tuz tüketimini azaltmayı sağlıyor. Hipertansiyon, kalp, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak amacıyla günlük tuz tüketimini 5 gram ile sınırlamak gerekiyor. Size sormadan çayınıza ya da kahvenize şeker ekleyebiliyorlar mı? Öyleyse neden size sormadan yemeklerinize tuz ekliyorlar? Buna izin vermeyin, sağlığınızı koruyun!
3
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Aşırı tuz tüketimi hipertansiyona neden olabilir
Tuzun azaltılması kan basıncını kontrol altına almanın yanı sıra hipertansiyon gelişimini de önleyebilir. Hipertansiyon sorunu ile karşılaşmamak için yapılacak işlerden birisi de tuzun azaltılmasıdır. Batı tarzı beslenmede kişiler günde ortalama 8-9 gram tuz alır. Bu tuzun günde 5 grama düşürülmesi kan basıncının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarının 2012 yılında yaptığı araştırmaya göre günde ortalama 15 gram tuz alıyoruz. En önemli tuz kaynağı da yemek pişirilirken eklenen tuz ve ekmek.
4
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Daha az tuz tüketmenin yolları
- Yemeğin tadına bile bakmadan tuz koymayın. Tuzsuz yemek çok tatsız diyorsanız biber, sirke, limon suyu ve değişik bitkilerle yemek tatlandırılabilir. - Tuzsuz ekmek yiyin. Taze sebze yiyin. Konserve, turşudan uzak durun.
5
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- Yemek pişirirken tuz koymayın, pişirdikten sonra da koymayın. - Tuzu azaltılmış peynir yiyin.
6
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- Dışarıda yemek yerken seçici olun. Paketli gıdalarda çok fazla tuz olduğunu unutmayın. - Nane, kekik, soğan, sarımsak yemeklere tuz olmadan lezzet verir. Etleri sarımsak, sirke, limon suyu ile terbiye edin.
7
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- Sebze, meyveler genel olarak az tuz içerir. - Taze fındık, ceviz, semizotu yemeğe lezzet katar.
8
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- Alışveriş yaparken gıda etiketindeki tuz miktarını dikkatli inceleyin.