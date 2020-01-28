Bu besinlerin sağlığımıza binbir türlü faydası var

İkinci beyin bağırsaklara ayva ve bamya Bağırsak sağlığımız ne kadar iyiyse kendimizi o kadar iyi hissederiz. Sağlıklı bir bağırsak florası için bağırsak bariyerini güçlendiren probiyotiklerin yanı sıra ayva ve bamya gibi besinlerin de tüketilmesi gerekiyor. Yüksek miktarda lif bileşenleri içeren bamya, bağırsak fonksiyonlarını düzenleme ve araştırmalara göre kolon kanserine yakalanma riskini azaltma gibi birçok fayda sağlıyor.