Sağlık Fotoğraflar: iStock, Alamy, Ingimage Haber Giriş: 10 Nisan 2020 - 14:45 , 01 Temmuz 2020 - 22:56

Bu besinler beyni öldürüyor! Fazla tüketirseniz…

Hangi metaller beynimizi olumsuz etkiliyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor? Metalleri fark etmeden vücudumuza nasıl alıyoruz? Bu metaller beynimizde nasıl birikiyor? Hangi besinlerden demir, bakır ve çinko alıyoruz? Bu metaller nasıl "ölümcül" hale geliyor?