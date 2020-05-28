Bel ağrısının belirtileri nelerdir ve nasıl geçer?

Belinizi sağlıklı ve güçlü tutmak için; • Egzersiz yapmak: Düşük etkili aerobik aktiviteler (Belinizi zorlamayan) belinizdeki gücü ve dayanıklılığı artırabilir ve kaslarınızın daha iyi çalışmasını sağlayabilir. Yürüyüş ve yüzme iyi seçimlerdir. Hangi aktiviteleri deneyebileceğiniz konusunda doktorunuzla konuşun.

• Kas gücünü ve esnekliği artırmak: Omurga çevresi kaslarınızı (core kasları) güçlendiren karın ve sırt egzersizleri, bu kasların beliniz için doğal bir korse gibi birlikte çalışmasına yardımcı olur. Kalçalarınız ve uyluk kaslarındaki esneklik, belinizi nasıl hissettiğinizi geliştirmek için kalça kuşağı kemiklerinizin dizilimini sağlıklı hale getirir. Doktorunuz veya fizyoterapistiniz hangi egzersizlerin size uygun olduğunu söyleyebilir.

• Kilonuzu koruyun: Aşırı kilolu olmak kasları gerer. Fazla kiloluysanız, azaltmak bel ağrısını önleyebilir.