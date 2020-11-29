Sağlık Hürriyet Aile Özel / Görseller: Ingimage Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 12:40 | 29 Kasım 2020 - 13:06

Bağışıklığı güçlendiren, koronavirüse karşı koruyucu kalkan olan süper besinler

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüsten korunmak için alınacak önlemlerden başında bağışıklık sistemini güçlü tutmak geliyor. Uzman Diyetisyen Hilal Konak; tam da bu noktada bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceğine ilişkin detaylar paylaşıyor, virüse karşı kalkan olan besinleri sıralıyor.