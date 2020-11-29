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Hürriyet
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Sağlık
Hürriyet Aile Özel / Görseller: Ingimage
Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 12:40 | 

Bağışıklığı güçlendiren, koronavirüse karşı koruyucu kalkan olan süper besinler

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüsten korunmak için alınacak önlemlerden başında bağışıklık sistemini güçlü tutmak geliyor. Uzman Diyetisyen Hilal Konak; tam da bu noktada bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceğine ilişkin detaylar paylaşıyor, virüse karşı kalkan olan besinleri sıralıyor.

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1
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Bağışıklık sistemi denildiğinde ilk akla gelen C vitamini içeren besinler... C vitamini, güçlü bir antioksidandır, vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan beyaz kan hücrelerinin daha güçlü işlev görmesini sağlar. Bakteri ve virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemeye yardımcıdır.

2
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Portakal, kivi, greyfurt, maydanoz, biber, limon gibi taze meyve ve sebzeler C vitamini kaynağıdır.

3
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A vitamini, solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesi için önemlidir.

4
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Karaciğer ve süt gibi hayvansal kaynaklı besinler, havuç, ıspanak, kabak, kavun, kayısı, kış kabağı, tatlı patates gibi bitkisel kaynaklı besinler A vitamini kaynağıdır.

5
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Bağışıklık sistemini güçlendiren D vitamini için en önemli ve tek kaynak güneştir. Eğer D vitamini eksikliğiniz varsa özellikle kış mevsiminde takviye ürünler kullanabilirsiniz.

6
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Selenyum, bakteri ve virüs enfeksiyonlarına karşı vücudu korumada çok etkilidir. Kaynakları arasında başlıca deniz ürünleri, hindi, tavuk, mantar sayılabilir. Özellikle Brezilya cevizi iyi bir selenyum kaynağıdır.

7
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Çinkonun bağışıklık sisteminde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Çinko için hayvansal kaynaklar arasında yumurta, tavuk, balık, hindi, yoğurt sayılabilir.

8
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Bitkisel kaynak olarak fındık, kabak çekirdeği, fıstık gibi kuruyemişler tercih edilebilir.

9
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Her gün soğan veya sarımsak tüketmeye çalışılmalıdır. Sarımsağın kokusundan rahatsız oluyorsanız siyah sarımsak tercih edebilirsiniz.

10
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Zerdeçal, zencefil ve karabiber gibi baharatlar mutlaka tüketilmelidir. Bu üç baharatı karıştırarak gün içinde yemeklerinize ilave edebilirsiniz.

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Her gün 1 tatlı kaşığı soğuk sıkım çörek otu yağı tüketebilir. Daha önce hiç tüketmediyseniz alerji ihtimaline karşı az miktarda deneyerek tüketmeye başlayabilirsiniz.

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Bol su ve sıvı tüketimi oldukça önemli. Günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli. Suya ilave olarak günde 1-2 fincan bitki çayı da içilebilir.

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Bağışıklığı güçlendirmek için her gün 1 tatlı kaşığı bal, pekmez ya da propolis tüketmekte fayda var.

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Probiyotikler, bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Her gün 1 bardak kefir tüketmek sağlıklı bağırsaklar için önemlidir.

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