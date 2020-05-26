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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 26 Mayıs 2020 - 11:31,

Baba olmak isteyenler dikkat! Bunlar sperm kalitesini ve sayısını düşürüyor

Çocuk sahibi olmada güçlük, her geçen yıl daha da artmakta. Burada yapısal sorunların yanı sıra, çevresel faktörler de önemli rol oynuyor. Erkeklerin yaklaşık %9’u, bir şekilde baba olamama sorunu ile tedavi arayışına girmekte. Son 40 yıl içerisinde sperm sayısında %52 azalma olduğu bir gerçek. Neredeyse her yıl sperm sayısı %1.4 düşmeye de devam etmekte. Neticede her 6 çiftten biri ne yazık ki böyle bir problemle karşı karşıya kalmakta. Teşhis olanakları arttıkça, sorunun sperme ait yönleri de daha iyi anlaşılır oldu. İşte, spermle ilgili olduğu belirlenen önemli 10 faktör:

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1Yaşınızın ilerlemesini beklemeyin
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Yaşınızın ilerlemesini beklemeyin

Erkeklerde kadınlarda olduğu gibi menopoz durumu yoktur. Yani her yaşta baba olunabilir. Ama 40 yaşın üzerinde bu şans düşmekte. Burada sperm sayısındaki azalmanın yanı sıra kalitesinde bozulma da önemli rol oynuyor. Kalitesi bozuk spermlerin düşük yapma olasılığı fazla.

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Sperm kalitesindeki bozulmanın en önemli nedenlerinin başında da oksidatif stres gelmekte. Şayet böyle bir risk söz konusuysa erkenden tedbir almak faydalı olacaktır. Örneğin çocuk istemi uzun sure ertelenecekse, spermlerin ileride kullanılmak üzere saklanması bir sigorta olabilir.

3Sıkı iç çamaşır ve pantolonlardan kaçının
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Sıkı iç çamaşır ve pantolonlardan kaçının

Sıkı giysiler testislerin içinde bulunduğu ortamın ısısını yükselterek sperm üretimini olumsuz etkilemekte. Normalde testisler, vücut ısısından 3-4 derece daha düşük ortamda bulunur.

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Yakın tarihte Harvard Üniversitesi’nde 656 erkek üzerinde yapılan bir araştırmada, boxer tarzı bol iç çamaşırı giyenlerin sperm sayısının, dar giysilere göre %17 ile %25 arasında daha fazla olduğu gösterildi.

5Koku alma bozukluğunuz varsa, sperm üretimi de bozuk olabilir
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Koku alma bozukluğunuz varsa, sperm üretimi de bozuk olabilir

Bazı erkeklerde koku alma duyusu bozuktur. Bunlar ya hiç konu hissetmezler ya da zayıf alırlar. 30 bin erkekte bir rastlanılan bu durum, Kallmann sendromu adı verilen genetik bir eksiklikten kaynaklanır. Böyle erkeklerde hormon eksikliğine bağlı olarak ergenliğe giriş de gecikmiş olup, genital organların gelişimi geri kalmıştır. Oysa eksik hormonlar yerine konulursa, %10-15’inde hastalık düzelip, doğal yolla da çocuk sahibi olunabilir.

6Nadir de olsa spermlerin üzerine antikorlar yapışmış olabilir
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Nadir de olsa spermlerin üzerine antikorlar yapışmış olabilir

Antikorlar, vücudu mikroplardan ve yabancı hücre istilasından koruyan muhafızlarımızdır. Vücudun bağışıklık sistemini oluşturan bu muhafızlar, bir enfeksiyon kapılması durumunda olay yerine gelerek, istilacı hücreleri ortamdan kaldırırlar. Ancak bazı durumlarda antikorlarımız spermlerin de üzerine yapışarak onların hareket etmesini, kadın genital kanallarında ilerlemesini, yumurtaya girmesini hatta döllenmeyi engelleyerek kısırlık nedeni olabilmekte.

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İmmünolojik infertilite olarak bilinen bu durumda steroidler önerilmiş olmakla birlikte, çoğu kez tek çare yardımcı üreme teknikleridir. Ama buna yol açan nedenler tedavi edilirse, doğal yolla da gebelik beklenebilir.

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9Uykuya yeterli zaman ayırın
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Uykuya yeterli zaman ayırın

Çok uzun ya da çok kısa sure uykunun sperm sayısını azalttığı gösterilmiştir. Günde 9 saatten fazla uyuyanların sperm sayısı %39 düşmekte. Aksine, 6.5 saatten az uyununca da sayı %25 azalmakta. Yani, sperm sayısı bakımından değerlendirildiğinde günlük ideal uyku süresi 7 ila 7.5 saat olarak önerilmekte. Burada ne zaman uyunduğu da önemli.

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Örneğin bir Baylor Koleji araştırmasında gece çalışanlarında sperm sayısının daha düşük olduğu ortaya çıkarıldı.

11Yediklerinize dikkat edin
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Yediklerinize dikkat edin

Diyetinizde her öğün işlenmiş kırmızı et bulunması sperm kalitesini bozabilir. Özellikle balık tüketimine ağırlık verilmesi önerilmekte. Ayrıca aşırı yağ, şeker, soya da bu anlamda kara listeye girmiş durumda. Bunların yerine bol meyve, sebze, tahıl, fındık tüketimine ağırlık verilmeli. Özellikle de obeziteden kaçının.

12Plastikler, kimyasallar ve çevresel kirlilikten sakının
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Plastikler, kimyasallar ve çevresel kirlilikten sakının

Günlük yaşantımızda sık kullandığımız çoğu market ürünleri bu anlamda risk taşımakta.

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Konserve gıdalar ve plastik kaplarda sunulan gıdalardaki bisfenol-A (BPA) ve fitalatlar sperm kalitesini olumsuz etkileyen önemli kimyasallar olarak kabul edilir.

14Sıcak iklimler bir risk ortamıdır
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Sıcak iklimler bir risk ortamıdır

Araştırmalar, sıcaklığın çok yükseldiği iklimlerde yaşayan erkeklerde üreme başarısının düştüğünü göstermekte. Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma Ağustos ve Eylül’ün, doğumların en sık görüldüğü aylar olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü bu aylar, eşlerin gebe kaldıkları uzun kış sürecini takip etmektedir. Benzer bulgular, sıcak hava dalgalarına maruz kalınan mevsimlerde de gebe kalma sıklığının düştüğü yönündedir.

15Sıcak banyo ve saunalardan uzak durun
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Sıcak banyo ve saunalardan uzak durun

Şayet baba olmaya niyetlendiyseniz, testislerinizi aşırı sıcaktan koruyun. Bu anlamda sıcak banyolar, sauna, testisleri sıkıştıracak oturma pozisyonunda uzun sureli bisiklete binilmesi ya da araç kullanılması sakıncalıdır.

16Cep telefonlarını pantolon cebinde taşımayın
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Cep telefonlarını pantolon cebinde taşımayın

Diz üstü bilgisayarlar ve cep telefonları da bu nedenle risk taşımakta. Bunlar sadece testislerin ısısını artırarak değil, yaydıkları elektromanyetik dalgalarla da etkili olabilmekte. Bunun yerine cep telefonlarını arka cepte taşımak zararı azaltabilir.

17Sigara ve alkolden uzak durun
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Sigara ve alkolden uzak durun

Sadece sigara içilmesi değil, sigara dumanına maruz kalınan pasif içicilik durumlarında da sperm sayısı düşmekte. Dünya sağlık örgütüne göre, tüp bebek yaptırıyorsanız ve sigara kullanıyorsanız gebelik şansınızın %44 düşeceği gerçeğine de hazır olun.

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Diğer yandan, aşırı alkol tüketimi ve alkol bağımlılığı da sperm kalitesini bozmasının yanı sıra testosteron hormonunu düşürüp iktidarsızlık nedeni olabilir, hatta ciddi karaciğer sorunlarına yol açabilir. Bağımlılık yapan ürünlerin bu yönde ne kadar zararlı olduğu bir gerçek.

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