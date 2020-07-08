Anne babalar dikkat! Çocuğunuz için bu önlemleri mutlaka alın

İshal Hijyeni yeterli olmayan deniz veya havuza girmek ishalin yaz aylarındaki en önemli nedenlerinden birini oluşturuyor. İshalde gereksiz yere kullanılan antibiyotik fayda yerine zarar veriyor, ishalin süresini daha da artırıyor. Bu nedenle hekimin önerisi olmadan antibiyotikten kaçının. İshal sırasında çocuğunuz anne sütüyle besleniyorsa emzirmeye kesinlikle ara vermeyin, aksine artırın; 6 aydan büyük çocuğunuzun sık sık sıvı almasını, bol su içmesini sağlayın. Evde hazırlanmış ayran, muz, elma suyu gibi çeşitli meyveleri ve sularını tükettirin. İshal sırasında kesinlikle şekerli, yağlı, yüksek kalorili besinler ve inek sütü vermeyin.