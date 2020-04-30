Ramazanda bağışıklığı güçlü tutarak sağlıklı kalmanın yedi yolu

Oruç tutarken bağışıklık sistemini güçlü tutup ramazanı sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için özellikle temel beslenme, uyku ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor. Sabri Ülker Vakfı’nın bilgilendirmesine göre sağlıklı bir ramazan için dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle:



1- Mevsimine uygun meyve ve sebzeler tüketin

Mevsimine uygun meyve ve sebze, kepekli tahıllar, bitkisel ve hayvansal proteinler ile sağlıklı yağlar içeren dengeli bir beslenme şekli, güçlü bağışıklık için gerekli olan tüm temel besinleri sağlıyor. Dolayısıyla iftar ve sahurda, bu besinlerden oluşan bir yeme düzeni oluşturun.



2- Her lokmanızı 30 saniye çiğneyin

Özellikle iftarda aşırı ve hızlı yemekten kaçınmak gerekiyor. Yemekleri oturarak yiyin. Yiyeceğiniz miktarı bir tabağa alarak ne kadar yediğinizi görün. Hızlı yemek yemeyi önlemek için, her lokmanızı 30 saniye çiğnemeye çalışın. Doyduğunuzu hissettiğinizde yemeyi bırakın.



3- İftar ve sahurda bol su için

Genel sağlık için yeterli sıvı alımını sağlamak gerekiyor. Bu nedenle iftar ile sahurda bol sıvı tüketmek önemli. Güvenli içme suyu en sağlıklı ve en ucuz içecek.



4- Yiyecek hijyenine dikkat

Yemek hazırlarken dikkat edilmesi gereken kurallara uymak gerekiyor. Öksürdüğünüzde, hapşırdığınızda, yemekten önce ve sonra ellerinizi 20 saniye sabunla yıkayın. Meyve ve sebzeleri bol su ile iyice yıkayın. Kullanımdan önce ve sonra yüzeyleri ve nesneleri dezenfekte edin. Çiğ ve pişmiş gıdalar için farklı kap/doğrama tahtaları kullanın.



5- Evde hareket etmeye devam

Ramazanda öğün sayısının ikiye düşmesi beraberinde kabızlık sorununu da getirebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı yetişkinlerin günde 30 dakika, çocukların ise 1 saat fiziksel aktivite yapmasını öneriyor.



6- Yeterli miktarda ve kaliteli uyku

Kalitesiz uyku fiziksel ve zihinsel sağlığımızı olumsuz etkileyerek bağışıklık sistemimizi zayıflatabiliyor. Yaşa göre değişmekle birlikte, günde en az 7 saat kaliteli uyku gerekiyor. Sigara ve kafein kullanmamak, düzenli egzersiz yapmak gibi yöntemler daha rahat bir uyku sağlayabilir.



7- Sağlığınızı korumak için güvenli kaynakları takip edin

İnternette COVID-19 salgınıyla ilgili birçok yanlış bilgi bulunuyor. Kaygıya neden olan haberleri takip etmeyi en aza indirmek, sağlığımızı korumaya yardımcı olur. Merak ettiğiniz bilgileri devlete ait web siteleri veya güvenilir kuruluşların web sitelerinden takip edin.



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