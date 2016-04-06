Öğrenci menüsü

Kumpir



4 kişilik

Hazırlama: 20 dakika

Pişme: 60 dakika



Malzeme listesi

* 4 adet büyük boy patates

İç harcı için;

* 4 tatlı kaşığı tereyağı

* 8 tatlı kaşığı rendelenmiş taze kaşar peyniri

* 4 yemek kaşığı haşlanmış taze mısır

* 4 adet sosis

* 2 yemek kaşığı domates püresi

* Ketçap, mayonez

YAPILIŞI

Patatesleri iyice yıkayıp kuruladıktan sonra alüminyum folyoyla tek tek sarın. Patatesleri yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin. Çatalla birkaç yerlerinden delip 175 dereceye ayarlayıp ısıttığınız fırında en az bir saat pişirin. (Yine de fırından çıkarmadan önce pişip pişmediklerini kontrol edin ve gerekirse biraz daha pişirin.)

Sosisleri ince ince dilimleyip domates püresi ve 1 çay bardağı suyla birlikte küçük bir tencereye aktarıp 5 dakika kadar pişirin.

Patatesler fırından çıkınca bıçakla ortalarını yarın. (Patateslerin ikiye ayrılmamasına dikkat etmelisiniz.)

Tereyağını kaşıkla ezerek patateslere yedirip rendelenmiş kaşarı paylaştırın. Üzerlerine birer yemek kaşığı salçalı sosis ilave edip haşlanmış taze mısır tanesi serpin. Ketçap ve mayonezle süsleyerek servise sunun.





Mantar soslu makarna



4 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika



Malzeme listesi

* 1 paket penne makarna

(herhangi bir makarna kullanabilirsiniz)

Sos için;

* 1 paket hazır kremalı mantar çorbası

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 diş dövülmüş sarımsak

* 150-200 gr taze kültür mantarı

* 4 su bardağı süt

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 1 demet dereotu

* 4-5 yemek kaşığı rendelenmiş taze kaşar peyniri

(konserve mantar da kullanabilirsiniz)

YAPILIŞI

Kültür mantarlarını iyice yıkayıp süzdükten sonra uzunlamasına incecik dilimleyin. Keskin bir bıçak yardımıyla neredeyse kuru fasulye büyüklüğünde parçalara ayırın. Konserve mantar kullanacaksanız, aynı şekilde dilimleyin.

Diğer taraftan, sosu hazırlamak için; zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırın. Üzerine dövülmüş sarımsakları ve mantarları ekleyip yüksek ısılı ateşte, karıştırarak 2-3 dakika kavurun. Ocağı biraz kısıp orta ısıya getirin.

Sütü ve kremalı mantar çorbasını tencereye aktarıp tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak sos koyulaşıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocaktan alıp tuz ve karabiberi serperek bir kenarda bekletin. Sos beklerken üzeri kabuk bağlamasın diye sık sık karıştırın.

Makarnayı, geniş ve derin bir tencerede kaynayan bol tuzlu suda 10-12 dakika haşlayıp süzün. Tekrar aynı tencereye aktarıp üzerine sıcak haldeki sosu gezdirin.

Rendelenmiş taze kaşar peynirini de serptikten sonra karıştırıp servis tabağına aktarın. Üzerini ince kıyılmış dereotuyla süsleyip sıcak sıcak servise sunun.

Domatesli bulgur pilavı



4 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişme süresi: 30 dakika



Malzeme listesi

* 2 su bardağı pilavlık bulgur

* 1 adet büyük boy kuru soğan

* Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan zeytinyağı

* 2 adet yeşil sivribiber

* 2 adet orta boy domates

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 3 su bardağı sıcak su

* 2 çay kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Soğanı yemeklik incecik doğrayın. Domatesleri soyup tavla zarı formunda dilimleyin. Yeşil biberlerin saplarını kesip uzunlamasına ikiye böldükten sonra ince ince doğrayın.

Zeytinyağı, soğan ve biberleri geniş bir teflon tencereye koyup orta ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 4-5 dakika kavurun.

Domatesleri, tuz ve karabiberi ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.

Bulguru ilave ederek kavurmaya devam edin. Üzerine sıcak suyu ve kuru naneyi aktarıp karıştırın.

Pilavın suyu kaynamaya başlar başlamaz, ocağın altını kısın ve pilavı kısık ateşte suyunu iyice çekinceye kadar pişirin. Ocaktan alın ve birkaç kez karıştırıp tencerenin kapağını kapatarak en az 10-30 dakika dinlendirin.

Demlenen pilavı tekrar karıştırın ve servise sunun.