 Karnesini paylaşmayın

Çocuklar dün karne aldı, anne-babaları karneyi sosyal medyada paylaşma yarışı sardı. Uzmanlar uyarıyor: “Karneyi sosyal medyada paylaşmak, bazı çocukların kendisini yetersiz hissetmesine sebep olur!”
YAZ TATİLİNİ NASIL GEÇİRMELİ?
◊ Sosyal medya coşkusuna kapılmayın
Dr. Özgür Bolat: Bazı ebeveynler çocuklarının karnesini sosyal medyada paylaşıyor, çocuğunu başka çocuklarla kıyaslıyor... Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ayrıca çocuklara karne hediyesi almak da doğru değil. Artık tatil başladı, çocuklar bol bol oyun oynasın, sosyalleşsin.
◊ Notlara değil eğitimine odaklanın
Dr. Özgür Bolat: Çocuk anne ve babası için değil, kendisi için eğitim aldığını bilmeli. Anne-babalar da notlara değil, öğrenmeye odaklanmalı. Çocuğa “Bu yıl neler öğrendin, en çok hangi öğrendiklerinden etkilendin?” demek onun üzerinde çok daha olumlu etki yapar.
◊ Karne hediyesi almayın
Dr. Özgür Bolat: Karne hediyesi çocuğu motive edebilir ama ne için? Gelecek yıl daha iyi not almak için. Oysaki çocuğun da ailenin de amacı iyi not almak değil, öğrenmek ve gelişmek olmalıdır. Karne hediyesi, çocuğu gerçek amaçtan yani öğrenmeden uzaklaştırır ve araca, yani notlara odaklanmasını sağlar. Yani araç, amaç olur. Çocuk öğrenmek için değil, iyi not almak için çalışır. Unutmamalıyız ki, öğrenmeden de iyi not alınabilir. Karne hediyesi bir çeşit ‘rüşvet’tir, bu da asıl amacı saptırır.
◊ Yaz tatilini iyi değerlendirin
Çocukların pek çoğu, tatil boyunca okuldan uzak kaldığı için öğrendiklerini unutuyor. Çünkü özellikle ilkokul yılları tatilde öğrenme kaybının en yoğun yaşandığı dönem. Bu nedenle tatilde de öğrenme süreci devam etmeli. Çünkü öğrenme sadece okulda gerçekleşen bir durum değil. Yaşamın kendisi öğrenmeye dayalı. Çocuklar bunu anlamalı ve buna uygun faaliyetler yapmalılar.
◊ Tatilde kitap okumaya teşvik edin
Çocukların öğrenmesini en temelden etkileyecek eylem kitap okumak. Bir çocuk matematik veya fizik işlemi gibi sayısal işlemler de yapsa, karşısındaki soruyu çözebilmesi için öncelikle o soruyu anlayabilmesi gerekiyor. Bunun yolu da okumaktan geçiyor. Bu nedenle yaz tatili boyunca bol bol kitap okuması, eğlenmesi, dinlenmesi ve sınıf geçme çabasının dışına çıkarak kitap okuması onun için oldukça yararlı olacaktır.
◊ Karneyi değil, çocuğu önemseyin
Prof. Dr. Özgür Öner: Anne-babalar karneyle ilgili duygusal tepkilerden uzak durmalı! Eğer karne notları düşük geldiyse bunun sebebini sorgulamalılar. Çünkü burada ‘sonuç’ değil ‘neden’ önemlidir. Çocuğun notlarının kötü gelmesinin kaynağına inilebilirse çözüm de kolayca ortaya çıkacaktır. Sorunu çocuk özelinde düşünmek ve anlamlandırmak gerek. Derslere yeteri kadar çalışmama, çalışma ortamının kötülüğü, okulun yetersizliği veya çocuğun odaklanma sorunları gibi sebeplere dikkat edilmeli. Bazen yapılması gereken sadece çocukla sınırlı değildir. Okulda veya öğretmende bir sorun varsa, ailenin uygun bir şekilde devreye girmesi ve sorunu çözmesi gerekir. Bazı çocuklar öğrenme sorunları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygusal ve davranışsal sorunlar yüzünden başarısız olabilir. Bu sorunların erken tespiti, akademik başarı üzerine olumlu etkiler yapar. Özellikle küçük çocuklarda, işitme ve görme ile ilgili bir sorun olmadığından emin olmak da çok önemlidir.
YAZ TATİLİNDE YAPILACAK 5 ŞEY
Uzun bir okul döneminden sonra yaz tatili geldi çattı. Peki, yaz tatili hem eğlenceli hem de keyifle nasıl geçirilmeli?
1 - Bol bol gezsin tozsun, oyun oynasın. Oyun onun hayata tutkusunu arttıracaktır.
2 - Arkadaşlarıyla zaman geçirsin. Bu, sosyalleşmesi için çok önemli.
3 - Kitap okusun. Kitap bir insan için olmazsa olmaz. Üstelik onu bilgiden de uzaklaştırmayacaktır.
4 - Yaz kamplarına katılsın. Hem sportif hem de sanatsal becerilerini geliştirebileceği kamplar onun için eğlenceli olacak.
5 - Ailece zaman geçirin. Bu faaliyetler hem size hem de onlara çok iyi gelecektir.
HADİ GİDELİM
İllüzyon gösterisi
Sermet Erkin’in illüzyon gösterisi eğlendirirken eğitiyor. Birbirinden ilginç eşyalarla oldukça şaşırtıcı sihirler çocukların çok hoşuna gidecek.
Yer: Kocaeli-Süleyman Demirel Kültür Merkezi / Tarih: Bugün/ Saat: 13.00/16.00 Fiyat: 39,50 TL
Tel: (0262) 311 59 00
Babamın oyuncakları
Bu etkinlikler dede, baba ve çocuktan oluşan üç kuşak birlikte vakit geçirebilecek. Çocuklar atölye çalışmasına katılacak ve hem dedelerine hem de babalarına bir armağan verecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi / Tarih: Yarın / Saat: 12.00
Fiyat: 65 TL / Tel: (0216) 359 45 b50
Kidzmondo’da tatil
Çocukların şehri Kidzmondo’da çocuklara özel bir tatil programı var. Kaçırmayın.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın / Saat: 10.00
Fiyat: 42,75 TL / Tel: (0212) 348 10 00
HAFTANIN KİTABI
Bebekleri uyku sorunu yaşayan anne babalar bu kitaba bayılacak. “Uyu Bebeğim” çocukları rengârenk rüyalarla dolu bir yolculuğa çıkartacak.
Yayınevi: Şapka ve Fil Yayınevi
Yazar: Yalçın Beydilli
Tür: Öykü
Sayfa: 16 Sayfa
Fiyatı: 18 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Aysu ve Vedat Gülgönül’ün oğlu Mete
Karnesini paylaşmayın
Çocuklar dün karne aldı, anne-babaları karneyi sosyal medyada paylaşma yarışı sardı. Uzmanlar uyarıyor: “Karneyi sosyal medyada paylaşmak, bazı çocukların kendisini yetersiz hissetmesine sebep olur!”
YAZ TATİLİNİ NASIL GEÇİRMELİ?
◊ Sosyal medya coşkusuna kapılmayın
Dr. Özgür Bolat: Bazı ebeveynler çocuklarının karnesini sosyal medyada paylaşıyor, çocuğunu başka çocuklarla kıyaslıyor... Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ayrıca çocuklara karne hediyesi almak da doğru değil. Artık tatil başladı, çocuklar bol bol oyun oynasın, sosyalleşsin.
◊ Notlara değil eğitimine odaklanın
Dr. Özgür Bolat: Çocuk anne ve babası için değil, kendisi için eğitim aldığını bilmeli. Anne-babalar da notlara değil, öğrenmeye odaklanmalı. Çocuğa “Bu yıl neler öğrendin, en çok hangi öğrendiklerinden etkilendin?” demek onun üzerinde çok daha olumlu etki yapar.
◊ Karne hediyesi almayın
Dr. Özgür Bolat: Karne hediyesi çocuğu motive edebilir ama ne için? Gelecek yıl daha iyi not almak için. Oysaki çocuğun da ailenin de amacı iyi not almak değil, öğrenmek ve gelişmek olmalıdır. Karne hediyesi, çocuğu gerçek amaçtan yani öğrenmeden uzaklaştırır ve araca, yani notlara odaklanmasını sağlar. Yani araç, amaç olur. Çocuk öğrenmek için değil, iyi not almak için çalışır. Unutmamalıyız ki, öğrenmeden de iyi not alınabilir. Karne hediyesi bir çeşit ‘rüşvet’tir, bu da asıl amacı saptırır.
◊ Yaz tatilini iyi değerlendirin
Çocukların pek çoğu, tatil boyunca okuldan uzak kaldığı için öğrendiklerini unutuyor. Çünkü özellikle ilkokul yılları tatilde öğrenme kaybının en yoğun yaşandığı dönem. Bu nedenle tatilde de öğrenme süreci devam etmeli. Çünkü öğrenme sadece okulda gerçekleşen bir durum değil. Yaşamın kendisi öğrenmeye dayalı. Çocuklar bunu anlamalı ve buna uygun faaliyetler yapmalılar.
◊ Tatilde kitap okumaya teşvik edin
Çocukların öğrenmesini en temelden etkileyecek eylem kitap okumak. Bir çocuk matematik veya fizik işlemi gibi sayısal işlemler de yapsa, karşısındaki soruyu çözebilmesi için öncelikle o soruyu anlayabilmesi gerekiyor. Bunun yolu da okumaktan geçiyor. Bu nedenle yaz tatili boyunca bol bol kitap okuması, eğlenmesi, dinlenmesi ve sınıf geçme çabasının dışına çıkarak kitap okuması onun için oldukça yararlı olacaktır.
◊ Karneyi değil, çocuğu önemseyin
Prof. Dr. Özgür Öner: Anne-babalar karneyle ilgili duygusal tepkilerden uzak durmalı! Eğer karne notları düşük geldiyse bunun sebebini sorgulamalılar. Çünkü burada ‘sonuç’ değil ‘neden’ önemlidir. Çocuğun notlarının kötü gelmesinin kaynağına inilebilirse çözüm de kolayca ortaya çıkacaktır. Sorunu çocuk özelinde düşünmek ve anlamlandırmak gerek. Derslere yeteri kadar çalışmama, çalışma ortamının kötülüğü, okulun yetersizliği veya çocuğun odaklanma sorunları gibi sebeplere dikkat edilmeli. Bazen yapılması gereken sadece çocukla sınırlı değildir. Okulda veya öğretmende bir sorun varsa, ailenin uygun bir şekilde devreye girmesi ve sorunu çözmesi gerekir. Bazı çocuklar öğrenme sorunları, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, duygusal ve davranışsal sorunlar yüzünden başarısız olabilir. Bu sorunların erken tespiti, akademik başarı üzerine olumlu etkiler yapar. Özellikle küçük çocuklarda, işitme ve görme ile ilgili bir sorun olmadığından emin olmak da çok önemlidir.
YAZ TATİLİNDE YAPILACAK 5 ŞEY
Uzun bir okul döneminden sonra yaz tatili geldi çattı. Peki, yaz tatili hem eğlenceli hem de keyifle nasıl geçirilmeli?
1 - Bol bol gezsin tozsun, oyun oynasın. Oyun onun hayata tutkusunu arttıracaktır.
2 - Arkadaşlarıyla zaman geçirsin. Bu, sosyalleşmesi için çok önemli.
3 - Kitap okusun. Kitap bir insan için olmazsa olmaz. Üstelik onu bilgiden de uzaklaştırmayacaktır.
4 - Yaz kamplarına katılsın. Hem sportif hem de sanatsal becerilerini geliştirebileceği kamplar onun için eğlenceli olacak.
5 - Ailece zaman geçirin. Bu faaliyetler hem size hem de onlara çok iyi gelecektir.
HADİ GİDELİM
İllüzyon gösterisi
Sermet Erkin’in illüzyon gösterisi eğlendirirken eğitiyor. Birbirinden ilginç eşyalarla oldukça şaşırtıcı sihirler çocukların çok hoşuna gidecek.
Yer: Kocaeli-Süleyman Demirel Kültür Merkezi / Tarih: Bugün/ Saat: 13.00/16.00 Fiyat: 39,50 TL
Tel: (0262) 311 59 00
Babamın oyuncakları
Bu etkinlikler dede, baba ve çocuktan oluşan üç kuşak birlikte vakit geçirebilecek. Çocuklar atölye çalışmasına katılacak ve hem dedelerine hem de babalarına bir armağan verecekler.
Yer: İstanbul-Oyuncak Müzesi / Tarih: Yarın / Saat: 12.00
Fiyat: 65 TL / Tel: (0216) 359 45 b50
Kidzmondo’da tatil
Çocukların şehri Kidzmondo’da çocuklara özel bir tatil programı var. Kaçırmayın.
Yer: İstanbul-Trump Towers
Tarih: Bugün/Yarın / Saat: 10.00
Fiyat: 42,75 TL / Tel: (0212) 348 10 00
HAFTANIN KİTABI
Bebekleri uyku sorunu yaşayan anne babalar bu kitaba bayılacak. “Uyu Bebeğim” çocukları rengârenk rüyalarla dolu bir yolculuğa çıkartacak.
Yayınevi: Şapka ve Fil Yayınevi
Yazar: Yalçın Beydilli
Tür: Öykü
Sayfa: 16 Sayfa
Fiyatı: 18 TL
Fotoğrafını çek, gönder
Siz de ailece hafta sonu keyfinizin fotoğrafını çekin, #HürriyetÇocuk etiketiyle Instagram’da paylaşın, bu sayfada yayımlayalım.
Aysu ve Vedat Gülgönül’ün oğlu Mete