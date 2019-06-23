Sevgili Oya Akın... O bir eğitim gönüllüsü, yılların getirdiği eğitimcilik tecrübesiyle de o bir okul... Oya Akın Eğitim Kurumları’nın alanında çok başarılı, bir çok öğrencisi de başarılara imza atmış, hayatın bir çok alanında önemli yerlerde olması ise sevgili Oya Akın’ın işinin ehli olmasıdır.
Oya Akın, ailelerin yıllardır güvenerek teslim ettiği çocukları, ‘sevginin sorumluluk olduğu’ bilinciyle, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, öğrencileri birebir tanıyarak bir aile ortamı sıcaklığında kucaklıyor. En büyük hedefini ise, “Akademik yönden donanımlı; sosyal ve sanatsal yönden kendini geliştirmiş, seçimlerini yapma olgunluğuna erişmiş öğrenciler yetiştirmek” cümleleriyle dile getiriyor.
1- Sizi tanıyabilir miyiz?
Ankara’nın birçok lise ve ortaokullarında görev yapan 46 yıllık bir eğitim gönüllüsüyüm. Eğitimcilik önce sevgi ve özveri işidir. Eğitimci öğrencisini büyük bir sevgiyle sarıp onun sorumluluğunu üzerine alan, onu geleceğe en iyi şekilde taşıyandır. Bu bilinçle öncelikli ilkem bu olmuştur. Öğrencilerimle anaokulundan üniversiteye süren yolculuklarında belki de en güzelini beraber yaptık. 1981’de başlayan okul kuruculuğu görevim Anadolu ve fen lisesi, ortaokul, ilkokul, anaokulunu kapsayan Ayrancı ve Çankaya semtlerinde iki kolej ayrıca kreş ve etüt merkezi ile devam etmektedir. Oya Akın Eğitim Kurumları, bir eğitimci olarak eğitimin her kademesinde geçirdiğim yılların, edindiğim bilgi ve deneyimlerin ürünüdür. Eleştiren, kendisine ve ülkesine sorumlu, yaşam boyu öğrenmeye açık, üretken, kendi kültürünü özümsemiş, farklı kültürlere anlayışlı bireyler yetiştirmek amacımızdır.
2- Anne ve Babalar çocuklarını yeni bir okula kayıt ettireceği zaman nelere dikkat etmeliler?
Okulun iklimi kapısında hissedilir. Okul iklimi ve okul kültürü birbirinden farklı anlamlar içerse dahi aslında iç içe geçmiş olan bu kavramlar veliler ve öğrenciler açısından büyük bir önem taşır. Okul seçerken güven duygusu çok önemlidir. Bu nedenle okula adım attığınız ilk andan itibaren okul kurucusundan okul müdürüne, öğretmeninden güvenlik görevlisine kadar size hissettirilecek samimiyet ve güven duygusundan bahsediyorum. Her anne baba için akademik başarının yanında sosyal, bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklere verilen önemde okul seçiminde dikkate alınması gereken kriterlerdir diye düşünmekteyim.
3- Çalışan, üreten bir eğitimcisiniz ve bir iş insanı. Modayı takip ediyor musunuz? Şıklık mı? Konfor mu?
Eğitimcilik benim yaşam tarzımdır. Bu süreçte günün her saatinde rahat hareket etmemi sağlayan, aynı zamanda kendime özgü şıklıkta ve kalitede olan giyim tarzını tercih ederim. Renkli, canlı ve aynı zamanda özgün kıyafetler favorimdir.
4-Mottonuz?
‘Her çocuk keşfedilmeye hazır bir yıldızdır’ diyerek tutkuyla çıktığımız bu yolda, çocukların kendini ait hissettiği, koşarak geldiği, tüm gününü mutlu geçirdiği, farklılıklarını keşfettiği, sevgi dolu bir ortamda ‘Mutlu çocuk öğrenir, mutlu öğretmen öğretir’ anlayışını benimsedik.
5- Siz 0 yaştan 18 yaşa kadar binlerce çocuk yetiştirmiş bir eğitimcisiniz. Ebeveynlere ve çocuklara tavsiyeleriniz ne olur?
Sevgili anne-babalarımız çocuklarıyla güvene dayalı bir ilişki kursunlar. Çocuklarını iyi tanıyıp, başkalarıyla kıyaslamasınlar. Mükemmel değil, olduğu kadar iyi bir ebeveyn olmaya çalışsınlar. Öğrencilerimiz de yeteneklerinin ve biricik olduklarının farkına vararak girdikleri her ortamda kendilerini ifade edebilsinler. Kendilerine güvenmekten asla vazgeçmeyip birer yıldız olduklarını unutmasınlar.
TÜRKİYE’NİN STİL DERGİSİ
Bestyle Dergisi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen BeStylish Get Away etkinliği Alaçatı Porto Beach Exclusive Hotel’de gerçekleşti. Ankara’dan bende davetliydim ve yine muhteşem davete imzasını atan Beliz Baran’dı. Rıza Kocaoğlu, Caner Cindoruk, Selin Şekerci, Uğur Güneş, Ebru Şahin, Kaan Taşaner, Melisa Döngel, Pelin Ötekin, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Didem Balçın, Tolga Mendi, Serenay Aktaş, Celil Nalçakan, Necip Memili, Gökhan Keser, Hatice Aslan, Özge Özder, Burak Tozkoparan ve Burak Yörük gibi birçok ünlü ismin katıldığı ve gün boyu düzenlenen workshoplarla renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinlik görkemli bir partiyle de sona erdi. Lumberjack, Kahve Dünyası, Omega, Maya Estetik, Eröz Otomotiv Audi, Nestle Professional, Ultimate Ears, ST Yapı Gayrimenkul ile Magnum’un sponsorluğunda keyifli geçti. Alaçatı’nın çok kalabalık olmayan en güzel günleriydi. Alaçatı’da tabi sevdiğim butik otellerden İğdelihan Butik Otel’i ise size tavsiye edeceğim özel bir butik otel. Özellikle temizlik ve mis gibi kahvaltı.
Eğitimcilik önce sevgi ve özveri işidir
Sevgili Oya Akın... O bir eğitim gönüllüsü, yılların getirdiği eğitimcilik tecrübesiyle de o bir okul... Oya Akın Eğitim Kurumları’nın alanında çok başarılı, bir çok öğrencisi de başarılara imza atmış, hayatın bir çok alanında önemli yerlerde olması ise sevgili Oya Akın’ın işinin ehli olmasıdır.
Oya Akın, ailelerin yıllardır güvenerek teslim ettiği çocukları, ‘sevginin sorumluluk olduğu’ bilinciyle, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, öğrencileri birebir tanıyarak bir aile ortamı sıcaklığında kucaklıyor. En büyük hedefini ise, “Akademik yönden donanımlı; sosyal ve sanatsal yönden kendini geliştirmiş, seçimlerini yapma olgunluğuna erişmiş öğrenciler yetiştirmek” cümleleriyle dile getiriyor.
1- Sizi tanıyabilir miyiz?
Ankara’nın birçok lise ve ortaokullarında görev yapan 46 yıllık bir eğitim gönüllüsüyüm. Eğitimcilik önce sevgi ve özveri işidir. Eğitimci öğrencisini büyük bir sevgiyle sarıp onun sorumluluğunu üzerine alan, onu geleceğe en iyi şekilde taşıyandır. Bu bilinçle öncelikli ilkem bu olmuştur. Öğrencilerimle anaokulundan üniversiteye süren yolculuklarında belki de en güzelini beraber yaptık. 1981’de başlayan okul kuruculuğu görevim Anadolu ve fen lisesi, ortaokul, ilkokul, anaokulunu kapsayan Ayrancı ve Çankaya semtlerinde iki kolej ayrıca kreş ve etüt merkezi ile devam etmektedir. Oya Akın Eğitim Kurumları, bir eğitimci olarak eğitimin her kademesinde geçirdiğim yılların, edindiğim bilgi ve deneyimlerin ürünüdür. Eleştiren, kendisine ve ülkesine sorumlu, yaşam boyu öğrenmeye açık, üretken, kendi kültürünü özümsemiş, farklı kültürlere anlayışlı bireyler yetiştirmek amacımızdır.
2- Anne ve Babalar çocuklarını yeni bir okula kayıt ettireceği zaman nelere dikkat etmeliler?
Okulun iklimi kapısında hissedilir. Okul iklimi ve okul kültürü birbirinden farklı anlamlar içerse dahi aslında iç içe geçmiş olan bu kavramlar veliler ve öğrenciler açısından büyük bir önem taşır. Okul seçerken güven duygusu çok önemlidir. Bu nedenle okula adım attığınız ilk andan itibaren okul kurucusundan okul müdürüne, öğretmeninden güvenlik görevlisine kadar size hissettirilecek samimiyet ve güven duygusundan bahsediyorum. Her anne baba için akademik başarının yanında sosyal, bilimsel, sanatsal ve sportif etkinliklere verilen önemde okul seçiminde dikkate alınması gereken kriterlerdir diye düşünmekteyim.
3- Çalışan, üreten bir eğitimcisiniz ve bir iş insanı. Modayı takip ediyor musunuz? Şıklık mı? Konfor mu?
Eğitimcilik benim yaşam tarzımdır. Bu süreçte günün her saatinde rahat hareket etmemi sağlayan, aynı zamanda kendime özgü şıklıkta ve kalitede olan giyim tarzını tercih ederim. Renkli, canlı ve aynı zamanda özgün kıyafetler favorimdir.
4-Mottonuz?
‘Her çocuk keşfedilmeye hazır bir yıldızdır’ diyerek tutkuyla çıktığımız bu yolda, çocukların kendini ait hissettiği, koşarak geldiği, tüm gününü mutlu geçirdiği, farklılıklarını keşfettiği, sevgi dolu bir ortamda ‘Mutlu çocuk öğrenir, mutlu öğretmen öğretir’ anlayışını benimsedik.
5- Siz 0 yaştan 18 yaşa kadar binlerce çocuk yetiştirmiş bir eğitimcisiniz. Ebeveynlere ve çocuklara tavsiyeleriniz ne olur?
Sevgili anne-babalarımız çocuklarıyla güvene dayalı bir ilişki kursunlar. Çocuklarını iyi tanıyıp, başkalarıyla kıyaslamasınlar. Mükemmel değil, olduğu kadar iyi bir ebeveyn olmaya çalışsınlar. Öğrencilerimiz de yeteneklerinin ve biricik olduklarının farkına vararak girdikleri her ortamda kendilerini ifade edebilsinler. Kendilerine güvenmekten asla vazgeçmeyip birer yıldız olduklarını unutmasınlar.
TÜRKİYE’NİN STİL DERGİSİ
Bestyle Dergisi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen BeStylish Get Away etkinliği Alaçatı Porto Beach Exclusive Hotel’de gerçekleşti. Ankara’dan bende davetliydim ve yine muhteşem davete imzasını atan Beliz Baran’dı. Rıza Kocaoğlu, Caner Cindoruk, Selin Şekerci, Uğur Güneş, Ebru Şahin, Kaan Taşaner, Melisa Döngel, Pelin Ötekin, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Didem Balçın, Tolga Mendi, Serenay Aktaş, Celil Nalçakan, Necip Memili, Gökhan Keser, Hatice Aslan, Özge Özder, Burak Tozkoparan ve Burak Yörük gibi birçok ünlü ismin katıldığı ve gün boyu düzenlenen workshoplarla renkli görüntülere ev sahipliği yapan etkinlik görkemli bir partiyle de sona erdi. Lumberjack, Kahve Dünyası, Omega, Maya Estetik, Eröz Otomotiv Audi, Nestle Professional, Ultimate Ears, ST Yapı Gayrimenkul ile Magnum’un sponsorluğunda keyifli geçti. Alaçatı’nın çok kalabalık olmayan en güzel günleriydi. Alaçatı’da tabi sevdiğim butik otellerden İğdelihan Butik Otel’i ise size tavsiye edeceğim özel bir butik otel. Özellikle temizlik ve mis gibi kahvaltı.