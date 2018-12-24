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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Mutfak Tüyoları
24.12.2018 - 14:35, Son Güncelleme:

Yılbaşı hindisi yapmanın püf noktaları

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Yılbaşı hindisi yapmanın püf noktaları

Yılbaşı sofralarının yıldızı bu yıl da her zaman olduğu gibi nar gibi kızarmış, çıtır çıtır yılbaşı hindisi olacak. Yılbaşı yemeği için içi de dışı da güzelce pişmiş, lezzetli bir hindi hazırlamak ve sevdiklerinizin övgülerini toplamak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. İşte çabalarınızı boşa çıkarmayacak, sizi misafirlerinizin önünde mahcup etmeyecek yılbaşı hindisi pişirmenin püf noktaları…

HİNDİNİN BUZUNU MUTLAKA ÇÖZÜN

Yılbaşı hindisini muhtemelen temizlenmiş ve dondurulmuş halde alacaksınız. Bu durumda hindinizi buzu tamamen çözülmeden pişirmeye başlamayın. Donmuş hindinin buzunun tamamen çözülmesi için buzdolabının alt kısmında 24 saat beklemesi gerekir. Bu işlemi hızlandırmak için hindinizi su dolu bir kaba koyabilirsiniz. Suyu yarım saatte bir değiştirmek hindinin çözülme sürecini hızlandıracaktır. Ancak kesinlikle sıcak su kullanmamalısınız. Bu etinizin bozulmasına ve bakteri üremesine neden olur.

HİNDİYİ MUTLAKA MARİNE EDİN

Yılbaşı hindisinin hayal ettiğiniz lezzet olmasının sırrı marinasyondur. Yani hindinizi önceden bazı tat verici malzemelerle bir araya getirip terbiye olmasını sağlamalısınız. En basit marine 1 litre suya bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sirke ve bir çay kaşığı şeker ekleyerek yapılır. Hindiyi bu suyun içinde en az 12 saat, hatta mümkünse 24 saat bekletmeniz gerekir. Bunu yaparken hindiyi sağlam bir poşetin içine yerleştirirseniz, kolaylıkla sıvı karışımı içinde döndürebilir ve her tarafının marine olduğundan emin olabilirsiniz. Arzu ederseniz sosa defne yaprağı, kekik gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz. Marine ile hem et daha yumuşak olacak hem de dışı daha iyi kızaracaktır.

HİNDİYİ PİŞİRMEDEN MUTLAKA YAĞLAYIN

Hindinizin çıtır çıtır ve lezzetli olmasının bir diğer sırrı da yağdır. Marine ettiğiniz hindiyi dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra yağlamaya aşamasına geçebilirsiniz. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına sarımsak ve çeşitli baharatlar ekleyip bu yağı hindinin derisiyle etinin arasına deriyi yırtmadan dikkatle yerleştirin. Diğer yanda biber salçasını su ve zeytinyağı ile iyice açın. İçine baharatları da ekleyin. Bu sosu da hindinin derisine sürün. Et hem daha lezzetli olacak hem de daha iyi kızaracaktır.

Yılbaşı hindisi yapmanın püf noktaları

HİNDİYİ PİŞİRİRKEN SABIRLI OLUN

Fırınınızın yeterince büyük olması çok önemli çünkü hindi pişerken fırının tavanından en az 10 santimetre uzakta olması gerekir, aksi takdirde hindinin tepe noktası hemen yanabilir. Pişirme torbası ya da alüminyum folyo kullanmak, etin her tarafının pişmesini kolaylaştırır. Eğer torba ya da folyo kullanacaksanız fırının sıcaklığını 200 dereceye kadar çıkarabilirsiniz. Orta büyüklükte bir hindinin pişmesi için fırında en az 3 saat kalması gerekir. Hindiniz çok büyükse bu süre 4 saate uzayabilir.

Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu
Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu

YILBAŞI HİNDİSİ TEK BAŞINA OLMAZ

Hindinizi pişireceğiniz tepsinin tabanına soğan, sarımsak, havuç, patates, biber gibi sebzeler koymanız hem yemeğinizin lezzetini arttırır hem de fırın içindeki havanın dolaşımını kolaylaştırır. Bu sebzeleri yemeği servis ederken garnitür olarak da kullanabilirsiniz. Fırın torbası kullanacaksanız sebzeleri de tabii ki hindi ile aynı torbaya koyarak pişirin. Hindi için et suyu ve unla yapılan ‘gravy’ sosunu hazırlamayı da ihmal etmeyin. Servis aşamasında hindinin üzerine gezdirilen bu sos, hem etin nemlenmesini sağlar hem de lezzetine lezzet katar.

Yılbaşı hindisinin olmazsa olmazı gravy sosu nasıl yapılır
Yılbaşı hindisinin olmazsa olmazı gravy sosu nasıl yapılır?

HİNDİNİN YANINA İÇ PİLAVI İHMAL ETMEYİN

Yılbaşı hindisinin en iyi arkadaşı kuş üzümlü, kestaneli iç pilavdır. Kestaneleri önceden biraz haşlarsanız hem daha kolay soyulur hem de pilavın içinde daha yumuşak ve lezzetli görünür. Soğan, kestane, kuş üzümünü biraz kavurduktan sonra hindinin ciğerini de güzelce temizleyip içine küçük küçük doğrayın. Bu pilavınızın lezzetini artıracaktır. Son olarak pirinci ve suyu ekleyerek normal pilav pişirir gibi pilavınızı hazırlayın.

Yılbaşı hindisinin eşlikçisi kestaneli iç pilav nasıl yapılır
Yılbaşı hindisinin eşlikçisi kestaneli iç pilav nasıl yapılır?

HİNDİYİ DOLMA OLARAK PİŞİRECEKSENİZ DİKKAT!

Çiğ hindinin içine az pişirilmiş bir iç pilav doldurarak fırına verirseniz başarısız olma ihtimaliniz artar. Hindi hafif soğuduktan sonra içine hazırladığınız pilavı doldurun ve tekrar fırına verin. Zaten pişmiş olan hindi kısa süre içinde ısınacaktır. Kalan iç pilavı servis tabağının tabanına yayın üzerine iç pilavlı hindinizi yerleştirin. Tabağın kenarlarını yine hindi ile beraber pişirdiğiniz soğan, havuç ve patatesler ile süsleyin.

Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır İşte tarifi ve püf noktaları
Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları

HİNDİNİN YAPILIŞINI GÖZLERİYLE GÖRMEK İSTEYENLERE DE BİR VİDEOMUZ VAR

İç Pilav Yatağında Hindi | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde İç Pilav Yatağında Hindi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
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