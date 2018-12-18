Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriYılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları
GeriMutfak Tüyoları Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
18.12.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları

Yılbaşına sayılı günler kala, yılbaşı menüsü hazırlıkları da başladı. Birçok kişi yılbaşında sofraya yılbaşı hindisi koymak istiyor. Özellikle iç pilavlı hindi dolmasının nasıl yapıldığını herkes merak ediyor. Peki yılbaşı için hindi dolması nasıl yapılır? Hindi dolması yaparken hangi püf noktalarına dikkat etmek gerekir. İşte iç pilavlı hindi dolmasının yapılışı ve püf noktaları.

İç pilavlı hindi olmasının yapılışı ilk bakışta zor ve zahmetli görünebilir. Ancak doğru püf noktalarına dikkat ettiğiniz takdirde kolayca hindi dolması hazırlayabilir, kestaneli ve kuş üzümlü enfes pilavınız eşliğinde yılbaşı menüsünü bir ziyafete çevirebilirsiniz. Bunun için öncelikle ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

1 orta boy bütün hindi
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu
1 çay kaşığı hardal
1 tatlı kaşığı tuz
1 dal biberiye
1 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı tane karabiber

İç pilav için:

2 su bardağı pirinç
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet orta boy kuru soğan
2 yemek kaşığı kuş üzümü
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tarçın
Çeyrek çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı tuz
3 su bardağı tavuk suyu
1 su bardağı haşlanmış kestane

Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi
Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi

Temizlenmiş olarak satın aldığınız hindiyi kanı iyice akana kadar bol suyla yıkayın. Kağıt havluyla içini ve dışını iyice kurulayın. 1 litre suya 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 çay kaşığı şeker ekleyip hazırladığınız marine sosunda hindinizi en az 12 saat, mümkünse 1 gün bekletin.

Pişirme aşamasına gelince zeytinyağı, bal, domates salçası, limon suyu, hardal, tuz ve baharatlardan oluşan bir marine sosu daha hazırlayın. Bu sosu hindinin her tarafına masaj yapar gibi yavaş yavaş sürün ve iyice yedirin. Hindiyi geniş ve derin bir fırın tepsisine alın. Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 2,5 saat kadar pişirin.

Bu esnada pilavınızı hazırlayın. Öncelikle kestaneleri haşlayıp küçük parçalara ayırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları kızdırdığınız tereyağı ve zeytinyağında kavurun. Pirinçleri ilave edip onları da hafifçe çevirin. Ilık suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ve baharatları ekleyin. Son olarak kestane parçalarını ve sıcak suyu da ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Pilav suyunu çekince bir süre demlenmesi için kenara alın.

Fırından çıkardığınız hindi biraz soğuyunca içine pilavı doldurun ve yeniden fırına verin. 30-40 dakika içinde hindiniz yenebilecek kıvama gelecektir. Artan pilavı servis tabağının altına yayın. Üzerine hindi dolmasını yerleştirin.

Kuş üzümlü kestaneli pilav tarifi
Kuş üzümlü kestaneli pilav tarifi
7
Kırmızı etten vazgeçemeyenler için Lezizz yılbaşı menüsü
Kırmızı etten vazgeçemeyenler için Lezizz yılbaşı menüsü

TAVUK YA DA HİNDİ... BU İPUÇLARINI MUTLAKA BİLMELİSİNİZ

Tavuk 101Tavuk pişirmeden önce ne yapılmalı? Fırında tavuk pişirirken nelere dikkat edilmeli? Tavuklar nasıl daha çıtır olur? Tavuk ile ilgili bütün sorularınızın cevapları burada...
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları

Tepside içli köfte nasıl yapılır? Tepside içli köfte tarifi

Pankek nasıl yapılır?

Wasabi nedir, nasıl yapılır?