Yılbaşı hindisinin olmazsa olmazı gravy sosu nasıl yapılır?
Yılbaşına 2 haftadan az zaman kaldı ve yılbaşı sofrası hazırlıkları başladı. Özellikle yılbaşı hindisi pişirmek isteyenler işini kolaylaştırmak ve yemeğini daha lezzetli hale getirmek için püf noktalarını ve ipuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki iş hindiyi pişirmekle bitiyor mu? Tabii ki hayır! Çünkü yılbaşı hindisi yanında ‘gravy’ adı verilen et suyu sosu olmadan eksik kalır. Peki yılbaşı hindisi için gravy sosu nasıl yapılır? İşte ihtiyacınız olan tüm püf noktalarıyla birlikte nefis bir tarif.
Gravy sosunun temel malzemeleri, un, tereyağı ve et suyu ile tavuk suyudur. Basitçe anlatmamız gerekirse un önce tereyağında kavrulur, ardından et ve tavuk suyu eklenerek açılır ve sos haline getirilir. Gravy yapmak için et ve tavuk suyunu hazırlamak işinizi çok kolaylaştırır. Ancak arzu ederseniz yılbaşı hindisinin kendisini ya da boyun gibi parçalarını haşlayıp elde edeceğiniz suyla da nefis bir gravy elde edebilirsiniz.
Gelelim gravy’nin yapılışına. Öncelikle malzemelerimizi sıralayalım:
3 çorba kaşığı tereyağı
4 çorba kaşığı un
1 su bardağı tavuk suyu (veya 1 su bardağı sıcak suda eritilmiş tavuk bulyon)
1 su bardağı et suyu (veya 1 su bardağı sıcak suda eritilmiş dana bulyon)
1 adet kuru soğan
8-10 adet tane karabiber
Tuz
Gravy’nin yapımı oldukça kolaydır. Öncelikle kuru soğanı yemeklik doğrayıp bir kenara alın. Et ve tavuk suyunu da karıştırıp bekletin.
Sos tenceresine tereyağını koyup kısık ateşte eritin. İçine kuru soğanı ve tane karabiberleri ilave edin ve hafifçe pembeleşene kadar kısık ateşte kavurun. Ardından unu da ekleyin ve altını açmadan kavurmaya devam edin. Bu sırada sürekli tavayı karıştırmalı, un tavaya yapışır gibi olursa kazıyarak devam etmelisiniz.
Un hafif esmerleşince üzerine hazırladığınız et ve tavuk suyu karışımını yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmaması için iyice karıştırıp eritin. Tuzu da ekleyip sosu kaynamaya bırakın. (Akışkan sos sevenler et-tavuk suyu miktarını biraz artırabilir.) Sos dilediğiniz kıvama gelince ateşten alıp tel süzgeçten geçirin.
Sosunuzu nar gibi kızarmış yılbaşı hindisini dilimleyip tabaklara bölüştürdükten sonra üzerine gezdirebilirsiniz. Gravy sosu buzdolabında 2 gün, derin dondurucuda ise 2 aya kadar dayanır. Dolaptan çıkardığınız sosu ısıtmadan ve ilk günkü kıvamına yeniden kavuşmasını sağlamadan yemeyin.
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