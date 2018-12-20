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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.12.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Yılbaşı hindisinin olmazsa olmazı gravy sosu nasıl yapılır?

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Yılbaşı hindisinin olmazsa olmazı gravy sosu nasıl yapılır?

Yılbaşına 2 haftadan az zaman kaldı ve yılbaşı sofrası hazırlıkları başladı. Özellikle yılbaşı hindisi pişirmek isteyenler işini kolaylaştırmak ve yemeğini daha lezzetli hale getirmek için püf noktalarını ve ipuçlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki iş hindiyi pişirmekle bitiyor mu? Tabii ki hayır! Çünkü yılbaşı hindisi yanında ‘gravy’ adı verilen et suyu sosu olmadan eksik kalır. Peki yılbaşı hindisi için gravy sosu nasıl yapılır? İşte ihtiyacınız olan tüm püf noktalarıyla birlikte nefis bir tarif.

Gravy sosunun temel malzemeleri, un, tereyağı ve et suyu ile tavuk suyudur. Basitçe anlatmamız gerekirse un önce tereyağında kavrulur, ardından et ve tavuk suyu eklenerek açılır ve sos haline getirilir. Gravy yapmak için et ve tavuk suyunu hazırlamak işinizi çok kolaylaştırır. Ancak arzu ederseniz yılbaşı hindisinin kendisini ya da boyun gibi parçalarını haşlayıp elde edeceğiniz suyla da nefis bir gravy elde edebilirsiniz.

Gelelim gravy’nin yapılışına. Öncelikle malzemelerimizi sıralayalım:

3 çorba kaşığı tereyağı
4 çorba kaşığı un
1 su bardağı tavuk suyu (veya 1 su bardağı sıcak suda eritilmiş tavuk bulyon)
1 su bardağı et suyu (veya 1 su bardağı sıcak suda eritilmiş dana bulyon)
1 adet kuru soğan
8-10 adet tane karabiber
Tuz

Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu
Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu

Gravy’nin yapımı oldukça kolaydır. Öncelikle kuru soğanı yemeklik doğrayıp bir kenara alın. Et ve tavuk suyunu da karıştırıp bekletin.

Sos tenceresine tereyağını koyup kısık ateşte eritin. İçine kuru soğanı ve tane karabiberleri ilave edin ve hafifçe pembeleşene kadar kısık ateşte kavurun. Ardından unu da ekleyin ve altını açmadan kavurmaya devam edin. Bu sırada sürekli tavayı karıştırmalı, un tavaya yapışır gibi olursa kazıyarak devam etmelisiniz.

Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi
Yılbaşı hindisi nasıl pişirilir? Tüm püf noktalarıyla yılbaşı hindisi tarifi

Un hafif esmerleşince üzerine hazırladığınız et ve tavuk suyu karışımını yavaş yavaş ekleyin ve topaklanmaması için iyice karıştırıp eritin. Tuzu da ekleyip sosu kaynamaya bırakın. (Akışkan sos sevenler et-tavuk suyu miktarını biraz artırabilir.) Sos dilediğiniz kıvama gelince ateşten alıp tel süzgeçten geçirin.
Sosunuzu nar gibi kızarmış yılbaşı hindisini dilimleyip tabaklara bölüştürdükten sonra üzerine gezdirebilirsiniz. Gravy sosu buzdolabında 2 gün, derin dondurucuda ise 2 aya kadar dayanır. Dolaptan çıkardığınız sosu ısıtmadan ve ilk günkü kıvamına yeniden kavuşmasını sağlamadan yemeyin.

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