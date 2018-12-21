Yılbaşı hindisinin eşlikçisi kestaneli iç pilav nasıl yapılır?
Yılbaşına 10 gün kala, yılbaşı sofrası hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Özellikle yılbaşı hindisi pişirmek isteyenler kolay ve lezzetli bir yılbaşı hindisi tarifi arıyor. Ancak elbette hindi tek başına olmaz. Yılbaşı hindisinin en güzel eşlikçisi kestaneli iç pilavdır. Zaman zaman hindinin içine doldurularak da pişirilen kestaneli iç pilav nasıl yapılır biliyor musunuz? Eğer yılbaşı hindisinin yanına nefis bir eşlikçi arıyorsanız, nefis kestaneli iç pilav tarifi sizin için hemen aşağıda…
Kestaneli iç pilav yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalarını sıralayarak başlayalım: Öncelikle yapmanız gereken pilava ekleyeceğiniz kestane, kuş üzümü gibi meyveleri hazırlamak. Kestaneleri önceden haşlamak işinizi çok kolaylaştıracak. Aynı şekilde kuş üzümünü saplarını ayıkladıktan sonra ılık suya yatırmalısınız.
Pilavınıza isterseniz kuru kayısı da ekleyebilirsiniz. Ancak kuru kayısıları önceden küp küp doğramalısınız. Eğer kayısılarınızı yeni aldıysanız yeterince yumuşak olacaklardır. Bu nedenle suya koymanıza gerek yoktur. Ama eğer kayısılar eskiden kalmış ve iyice kurumuşsa onları da ılık suya yatırarak yumuşamalarını kolaylaştırabilirsiniz.
Kestaneli iç pilav yaparken de diğer tüm pilavlarda olduğu gibi dikkat etmeniz gereken en önemli nokta pirinç ve diğer malzemelerle suyun oranı olacak. Son olarak pilavın malzemelerini gönlünüze göre değiştirebileceğinizi, fıstık yerine badem, maydanoz yerine dereotu, hindinin ciğeri yerine de kasaptan alacağınız başka bir ciğeri ekleyebileceğinizi ya da pilavınızı daha hafif olması için ciğersiz yapabileceğinizi de hatırlatalım.
Gelelim kestaneli iç pilavın yapılışına… İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:
3 su bardağı baldo pirinç
200 gram hindi ciğeri
3 yemek kaşığı kuş üzümü
3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
4,5 su bardağı et suyu
45 gram tereyağı
2 soğan
1 su bardağı haşlanmış kestane
3 dal maydanoz
Tuz
Pirinci tuzlu sıcak suya alın ve 30 dakika bekletin. Hindinin ciğerini tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Soğanları soyup kıyın. Maydanozu ayıklayıp ince ince doğrayın. Kuş üzümünün saplarını temizleyip yıkayın ve ılık suya alın.
Tereyağını tencerede eritip soğanı ve ciğeri kavurun. Pirinci yıkayıp süzün. Kavrulan soğana ekleyip tuzla tatlandırın. Yüksek ateşte devamlı karıştırarak 10 dakika kavurun. Kuş üzümü, fıstık, et suyu ve haşlanmış bütün kestaneyi ekleyip su kaynayıncaya kadar pişirin. Kapağını kapatıp ocağı kısın ve pirinç suyunu çekene kadar pişirin.
Ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile örtün ve 10 dakika dinlendirin. Sıcak servis yapın.
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