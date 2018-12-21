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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.12.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Yılbaşı hindisinin eşlikçisi kestaneli iç pilav nasıl yapılır?

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Yılbaşı hindisinin eşlikçisi kestaneli iç pilav nasıl yapılır?

Yılbaşına 10 gün kala, yılbaşı sofrası hazırlıkları da tüm hızıyla sürüyor. Özellikle yılbaşı hindisi pişirmek isteyenler kolay ve lezzetli bir yılbaşı hindisi tarifi arıyor. Ancak elbette hindi tek başına olmaz. Yılbaşı hindisinin en güzel eşlikçisi kestaneli iç pilavdır. Zaman zaman hindinin içine doldurularak da pişirilen kestaneli iç pilav nasıl yapılır biliyor musunuz? Eğer yılbaşı hindisinin yanına nefis bir eşlikçi arıyorsanız, nefis kestaneli iç pilav tarifi sizin için hemen aşağıda…

Kestaneli iç pilav yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalarını sıralayarak başlayalım: Öncelikle yapmanız gereken pilava ekleyeceğiniz kestane, kuş üzümü gibi meyveleri hazırlamak. Kestaneleri önceden haşlamak işinizi çok kolaylaştıracak. Aynı şekilde kuş üzümünü saplarını ayıkladıktan sonra ılık suya yatırmalısınız.

Pilavınıza isterseniz kuru kayısı da ekleyebilirsiniz. Ancak kuru kayısıları önceden küp küp doğramalısınız. Eğer kayısılarınızı yeni aldıysanız yeterince yumuşak olacaklardır. Bu nedenle suya koymanıza gerek yoktur. Ama eğer kayısılar eskiden kalmış ve iyice kurumuşsa onları da ılık suya yatırarak yumuşamalarını kolaylaştırabilirsiniz.

Kestaneli iç pilav yaparken de diğer tüm pilavlarda olduğu gibi dikkat etmeniz gereken en önemli nokta pirinç ve diğer malzemelerle suyun oranı olacak. Son olarak pilavın malzemelerini gönlünüze göre değiştirebileceğinizi, fıstık yerine badem, maydanoz yerine dereotu, hindinin ciğeri yerine de kasaptan alacağınız başka bir ciğeri ekleyebileceğinizi ya da pilavınızı daha hafif olması için ciğersiz yapabileceğinizi de hatırlatalım.

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Yılbaşı için iç pilavlı hindi dolması nasıl yapılır? İşte tarifi ve püf noktaları

Gelelim kestaneli iç pilavın yapılışına… İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

3 su bardağı baldo pirinç
200 gram hindi ciğeri
3 yemek kaşığı kuş üzümü
3 yemek kaşığı dolmalık fıstık
4,5 su bardağı et suyu
45 gram tereyağı
2 soğan
1 su bardağı haşlanmış kestane
3 dal maydanoz
Tuz

Pirinci tuzlu sıcak suya alın ve 30 dakika bekletin. Hindinin ciğerini tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Soğanları soyup kıyın. Maydanozu ayıklayıp ince ince doğrayın. Kuş üzümünün saplarını temizleyip yıkayın ve ılık suya alın.

Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu
Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu

Tereyağını tencerede eritip soğanı ve ciğeri kavurun. Pirinci yıkayıp süzün. Kavrulan soğana ekleyip tuzla tatlandırın. Yüksek ateşte devamlı karıştırarak 10 dakika kavurun. Kuş üzümü, fıstık, et suyu ve haşlanmış bütün kestaneyi ekleyip su kaynayıncaya kadar pişirin. Kapağını kapatıp ocağı kısın ve pirinç suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile örtün ve 10 dakika dinlendirin. Sıcak servis yapın.

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