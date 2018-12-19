Nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi için 11 ipucu
Hindi tüm dünyada yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinin başında geliyor. Türkiye’de de yılbaşını evde kutlayan pek çok kişinin sofrasında kendisine yer bulan hindiyi pişirmek ilk bakışta zor ve zahmetli görünüyor. Ancak bazı temel ipuçlarına dikkat ettiğiniz takdirde nefis bir yılbaşı hindisini oldukça pratik bir biçimde pişirip sofraya getirmenizin önünde hiçbir engel duramaz. İşte uzmanlardan derlediğimiz ipuçlarıyla, nar gibi kızarmış bir yılbaşı hindisi pişirmenin sırları
Mutlaka marine edin
Hindinizi pişirmeden önce zeytinyağı, sirke veya limon suyu, tuz, biber ve baharatlarla marine ederseniz daha lezzetli olur. Bu marinasyonda hindinizi buzdolabında 1 gün bekletmeniz yeterli.
Oda sıcaklığı önemli
Hindinizi fırına koymadan 1 saat önce buzdolabından çıkararak oda sıcaklığına gelmesini sağlamanız gerekli.
Lezzeti artırın
İsteğe göre baharatlarla karıştırarak hazırlayacağınız tereyağı harcını lezzet vermesi için derinin altına sürmeniz gerekiyor. Ayrıca eti bıçakla delip içine biberiye, defne yaprağı yerleştirebilirsiniz. Fırınlamadan önce tepsiye yerleştireceğiniz havuç, kuru soğan, sarımsak ve kök kerevizin hindiye ayrı bir lezzet katacağını unutmayın.
Bağlayın
Hindinizin bacaklarını ısıya dayanıklı iple çok sıkı olmamak şartı ile bağlarsanız pişirirken dağılmaz.
Su koyun
Fırına ayrı bir tepside koyacağınız su, pişme sırasında hindinizin kurumasını önleyecek.
Kapağı açmayın
Pişme süresince mecbur kalmadıkça fırın kapağını açmayın. Fırın kapağını her açtığınızda, fırında sıcaklık düşer bu da hindinin pişme süresini uzatır.
Pişirme kabının büyüklüğünden emin olun
Hindinizi pişireceğiniz kabın büyüklüğü önemli. Hindinizi kaba koyduğunuzda çevresinde 5 ila 7-8 cm boşluk olursa mükemmel bir sonuç elde edebilirsiniz.
Ağır ağır pişirin
Hindi 160 derecede uzun süre boyunca ağır ağır pişmelidir. 2-4,5 kg arasındaki hindiler 2-3 saatte, 5-7,5 kg arasındakiler 3-4 saatte, 8-12,5 kg arasındakiler ise 4-5 saatte pişer. İsterseniz ilk yarım saat 220 derecede ardından 160 derecede pişirmeye devam edebilirsiniz. Pişirme torbası ya da alüminyum folyo kullanmayı tercih edecekseniz ısıyı 175 dereceye kadar çıkarabilirsiniz.
Ballı sos yapın
Hindinin üstünün iyice kızarması ve lezzet artırmak için pişme süresi bitmeden 15-20 dakika önce 3-4 yemek kaşığı ılık suyla inceltilmiş balı fırçayla hindinin üzerine sürebilirsiniz.
Mutfak termometresi kullanın
Termometrenin ibresi 75 dereceyi gösteriyorsa hindiniz pişmiş demektir.
Mutlaka dinlendirin
Fırından çıkan hindinizi alüminyum folyoya sararak yaklaşık 1 saat dinlendirin ve parçalara ayırıp servis yapın.
HİNDİ YEMEK İÇİN YILBAŞINI BEKLEYEMEYENLERE GÜZEL BİR TARİFİMİZ VAR
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