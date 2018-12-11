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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haber. Şevval Şener (Lezizz) Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
11 Aralık 2018 - 17:53,

Yerli malı yurdun malı... İşte yurdumuzun dört köşesinden en güzel lezzetler

Gençlere yerli malı ürünler kullanma alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan, ülke ekonomisini güçlendirmenin önemini anlatan, tutumlu olmayı öğreten ve birlik, beraberlik duygularını pekiştiren Yerli Malı Haftası'nda anılarınızı canlandırmaya geldik…

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“Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı” denince akılda canlanan o güzel günler ve yüzlerdeki tebessüm… Yerli Malı Haftası, birçoğumuzun hatıralarına okulda arkadaşlarla hep birlikte yenen keklerle, poğaçalarla, yemişlerle, meyvelerle kazınmıştır.

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Yerli Malı Haftası yani resmi adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası ilk kez 1929’da gündeme gelmiş ve 1948’de kutlanmaya başlamış. Günümüzde de her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası kutlanıyor.

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Gençlere yerli malı ürünler kullanma alışkanlığını kazandırmayı amaçlayan, ülke ekonomisini güçlendirmenin önemini anlatan, tutumlu olmayı öğreten ve birlik, beraberlik duygularını pekiştiren bu haftada anılarınızı canlandırmaya geldik…

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Meyvelerimizle başlayalım: Bodur ve tatlı Anamur muzları, bu haftanın anlam ve önemine en uygun meyvelerdendir diyebiliriz.

MUZ CİPSİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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“Niğde ve Amasya'da
Bolca yetişirim
Beni yersen
Sana vitamin veririm” dörtlüğünü bilmeyen var mı? Elma denince hemen aklımıza Amasya gelir. Amasya’nın elması bol sulu ve tatlı olur.

ELMA ŞEKERİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Gaziantep’in fıstığı, Osmaniye’nin yer fıstığı, Giresun’un fındığı ve Tokat’ın cevizinin olmadığı bir yemiş tabağı olamaz. Yerli malı yemişler yenmeden kutlamalar eksik kalır.

FISTIKLI KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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En sulu limonlar Mersin’den gelir. Sapsarı limonları ile Mersin yerli malı haftasında bolca adı geçen illerimizdendir.

LİMONLU BADEMLİ KEK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Antalya’da yetişen Finike portakalı aralık, ocak ve şubat aylarında tüketilmeye hazır hale gelir. Yerli malı haftası bol bol portakal tüketmenin tam zamanıdır…

PORTAKALLI KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Kış geldi mi kestanenin yeri herkeste bir başka olur. Üstüne bir de yurdumuzda yetiştirilen Aydın kestanesini tüketmek bir başka keyif verir.

KESTANE ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Malatya’nın kayısısı başkadır, bildiğiniz kayısılara benzemez. Yerli malı yurdun malı Malatya’nın kayısısını herkes tatmalı…

KAYISI TOPLARI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Konya denilince akla havuç da gelmeli… Yerli malı haftasında salataları Türkiye’de yetiştirilen Konya havuçlarından yapsak ne güzel olur.

HAVUÇ LOKUMU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Pirincin memleketi Kastamonu… Tosya’nın pirinçleri ile bütün pilavlar, dolmalar artık çok daha lezzetli…

PİRİNÇ SALATASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Denizli’nin biberi salçada, pul biberde, toz biberde kendini belli ediyor. Adı farklı tadı farklı olan kale biberine bayılacaksınız.

PEYNİRLİ BİBER TURŞUSU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Yemeklerinizde Şanlıurfa’ya tescilli yerli üretim patlıcanlarımızdan kullanmıyorsanız, patlıcan yedik demeyin.

ZEYTİNYAĞLI PATLICAN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Yerli üretimimiz olan Ege incirinden bahsederken,
“Üzümle incir ikiz,
Onlardan vazgeçemeyiz,
Yaz güneşinde olmuş,
İçine şeker dolmuş” dizeleri hafızalarda canlanmıyor değil.

İNCİR TATLISI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Yerli malı haftasında Manisa'nın üzümüyle ağzınız tatlansın, asmanın yaprağıyla da mideniz bayram etsin.

ÜZÜMLÜ PASTA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Kullandığınız soğan Kırıkkale’de üretilen yerli üretim soğanlardan ise yemekleriniz daha lezzetli, içiniz de daha ferah olur. Ne de olsa ülkemizin topraklarında yetişen soğanlar bunlar...

SOĞAN DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Ülkemizde üretimi oldukça fazla olan kavunun asıl memleketi Manisa’dır. Kırkağaç kavunu ile diğer kavunları bir tutmamak gerek…

KAVUN SALATASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Yaz aylarının ferahlatan meyvesi şeftalinin en sulusu Bursa’dan çıkar. Yerli üretim şeftalilerden sonra ithal şeftalilerin tadına bile bakmayacaksınız.

ŞEFTALİ KOKTEYLİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Çanakkale denince hemen domates gelir akıllara. Kıpkırmızı ve bol sulu olan Çanakkale domatesleri ile hazırlayacağınız bütün yemekler enfes olur.

SOĞUK DOMATES ÇORBASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
21/23

Geçtiğimiz sene İzmir’e tescillenen sakız enginarı bahar aylarında bol bol depolayıp, kış aylarında dilediğiniz zaman tüketebilmeniz için birebir…

ENGİNAR TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Artık o da yerli malı! Geçtiğimiz aylarda Alanya’ya tescillenen yerli avokadoları gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Türk malı avokado ile yapabileceğiniz avokado sosu tarifi aşağıda...

AVOKADO SOS TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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Birçok insanın neredeyse her gün tükettiği bir içecek çay. Rize’de yetiştirilen çayı bir kere deneyenler, başka siyah çayları bir daha içemediklerini söylüyorlar.

ÇAYLI KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
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