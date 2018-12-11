Yerli malı yurdun malı... İşte yurdumuzun dört köşesinden en güzel lezzetler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Künefe nasıl yapılır sorusunun yanıtı tatlıya hayır diyemeyen vatandaşlar tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Ortadoğu'nun dört bir yanında yapılan künefenin nasıl yapılacağı ev hanımları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, künefe nasıl yapılır? İşte evde künefe tarifi ve hazırlanışı.
Krep nasıl yapılır sorusunun yanıtı, sabah kahvaltısında krep yemek isteyen birçok vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan krep, hem tatlı hem de tuzlu bir şekilde yenebiliyor. Peki, krep nasıl yapılır? İşte nefis krep tarifi.