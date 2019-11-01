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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
01 Kasım 2019 - 14:36,

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak enfes çorba tarifleri

Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde sıcacık bir çorbaya kim hayır der? Sebzelisi, etlisi, terbiyelisi... Hepsi ayrı bir tat. Hem besleyici hem de doyurucu olan çorbayı bir de bu tariflerle deneyin. Asla pişman olmayacaksınız.

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1Börek çorbası tarifi

Börek çorbası tarifi

Soğuklar kapıya dayanmışken sıcak bir çorba içimizi ısıtmak için ihtiyaç duyduğumuz yemeklerin başında gelir. İşte bu çorba da onlardan bir tanesi. Gaziantep'e özgü börek çorbası hem içinizi ısıtacak hem de içindeki hamur sayesinde karnınızı kolayca doyuracak. Mutlaka denemelisiniz. İşte börek çorbası tarifi....

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2Cimcik hamuru çorbası tarifi

Cimcik hamuru çorbası tarifi

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan çorbanın bin bir türlü çeşidi vardır. Bu da Çankırı'ya özgü bir hamur çorbası olan cimcik hamuru çorbası Yapımı oldukça basit olan bu çorba içinde hamur olduğundan tek başına da doyurucu bir özelliğe sahip. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz cimcik çorbasının yapılışı aşağıda...

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3İşkembe çorbası tarifi

İşkembe çorbası tarifi

İşkembe çorbası özellikle evde pişirildiğinde herkese göre olmayabilir ama hem çok lezzetli hem de tam bir şifa deposu olan bir çorbadır aslında. İşkembe çorbasını evde yapmak isteyenler için Samsun mutfağına ait işkembe çorbasının tarifini derledik. Özellikle soğuk kış günlerinde hastalıklarla mücadele için bu çorbayı kesinlikle içmelisiniz.

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4Kelle paça çorbası tarifi

Kelle paça çorbası tarifi

Kelle paça çorbası genellikle çorbacılarda içilir ama Kurban Bayramı gibi zamanlar, bu enfes lezzeti mutfağınızda misafir etmek için uygun bir fırsat olabilir. Biraz zahmetli bir süreç ama denediğinizde pişman olmayacağınızı düşünüyoruz.

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5Lebeni tarifi

Lebeni tarifi

Kış mevsimi yaklaşırken çorba çeşitleri içimizi ısıtacak cinsten. Mardin mutfağından çok beğeneceğiniz lebeni, çok pratik bir çorba. Sadece 3 malzemeyle yapılıyor. Bu sizi şaşırtmasın çünkü tadı gayet nefis. Hem lezzetli hem de çok sağlıklı lebeni çorbasını mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

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6Mardin çorbası tarifi

Mardin çorbası tarifi

Mardin çorbası en doyurucu ve besleyici çorbaların başında geliyor. İçindeki kıyma ve mercimekle tam bir protein deposu olan bu çorbanın içindeki soğan ve sarımsak da hem lezzetini hem de şifasını artırıyor. Tek başına bir öğün olabilen bu çorbası siz de sofranızda misafir etmek isterseniz tarifimiz hemen aşağıda. Mutlaka denemelisiniz...

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7 Muradiye çorbası tarifi

Muradiye çorbası tarifi

Muradiye çorbası adını Osmanlı sultanı İkinci Murad’dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba. Yani özellikle soğuk kış günlerinde imdadınıza yetişecek nitelikte. Peki Bursa mutfağına ait olan Muradiye çorbası nasıl yapılır? Sizin için hem malzemelerini hem de yapılışını aşağıda adım adım anlattık. Afiyet olsun…

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8Pirpirim aşı tarifi

Pirpirim aşı tarifi

Pirpirim Anadolu’da özellikle de Gaziantep’te semizotuna verilen isimdir. Pirpirim aşı da bulgur ve nohut desteğiyle çok besleyici ve doyurucu bir hal almış bir tür çorba. İçine et ya da mercimek gibi proteini yoğun başka malzemeler de ekleyerek lezzetini farklılaştırabileceğiniz pirpirim aşı tarifimiz aşağıda. Siz de mutlaka denemelisiniz…

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9Roka çorbası tarifi

Roka çorbası tarifi

Roka denince aklımıza genellikle balık sofralarının olmazsa olmazı salatalar geliyor ama rokayı farklı şekillerde de tüketmek mümkün. Örneğin roka çorbası… Kremalı bir çorba olan roka çorbası farklı bir lezzet arayanlar için biçilmiş kaftan. Mutlaka deneyin…

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10Süleymaniye çorbası tarifi

Süleymaniye çorbası tarifi

Tahmin edebileceğiniz üzere geçmişi Osmanlı sarayına dayanan enfes bir çorba Süleymaniye çorbası. Rivayete göre Kanuni Sultan Süleyman’ın en sevdiği çorbaymış, o nedenle bu adı almış. Yapılışının biraz zahmetli olduğu doğru ancak lezzeti tam anlamıyla sultanlara layık. Sizin de sofranızı saray sofrasına çevirecek bu çorbayı mutlaka denemelisiniz…

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11Ankara çorbası tarifi

Ankara çorbası tarifi

Özellikle havalar soğuduğunda çorbalar sofralarımızın vazgeçilmezleri haline geliyor. Özellikle yöresel çorba tariflerimiz hem lezzetli hem de doyurucu oldukları için herkesin favorisi. Sizin için bu çorbalardan biri olan ve çok beğeneceğinize emin olduğumuz Ankara çorbasının malzemelerini ve tarifini aşağıda anlattık. Şimdiden ellerinize sağlık…

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12Bamya çorbası tarifi

Bamya çorbası tarifi

Kuru bamyayla yapılan bamya çorbası, Konya yöresine ait nefis bir tarif... İçindeki etiyle oldukça da doyurucu olan bamya çorbası yöresel lezzetlerden hoşlananların vazgeçilmezleri arasına girmeye aday. Sizin için bamya çorbasının tarifini derledik, mutlaka bir göz atın. Afiyet olsun...

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13İskorpit çorbası tarifi

İskorpit çorbası tarifi

Balık mevsimi açılmışken ve kış da kapıdayken hem balık yeyip hem de içinizi ısıtacak bir tarife ne dersiniz. "Çok iyi olur" diye düşünüyorsanız Çanakkale yöresine ait iskorpit çorbası tarifi tam da aradığınız lezzet. Bu çorbayı hemen denemelisiniz.

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14Kurşun aşı tarifi

Kurşun aşı tarifi

Kurşun aşı, nohutlu etli yemek olarak da bilen var çorba olarak da... Çorba denilecekse de böyle doyurucu bir çorbanın üzerine başka bir yemek yiyebileceğinizi sanmıyoruz. Kayseri'de kurşun aşı denilen bu yemeğin adı yöreden yöreye değişiyor ve lülük aşı da deniyor. Kurşun aşını denemek isterseniz tarifini aşağıya yazdık. Afiyet olsun...

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15Pancar çorbası tarifi

Pancar çorbası tarifi

Tam bir sağlık deposu olan pancarı genellikle turşu halinde tüketiyoruz ancak aslında birçok farklı tarifte kullanılabilecek, uyumlu bir malzeme. Bunun en iyi örneklerinden biri de soğuk pancar çorbası. Rengiyle de göz alan bu çorba tarifini mutlaka denemelisiniz.

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16Pho çorbası tarifi

Pho çorbası tarifi

Çorbalar bizim mutfağımızda çok önemli bir yere sahip. Dünyada birçok mutfakta da çorbalar çok geniş bir yere sahip. Özellikle Asya mutfakları çorbalarıyla ünlü. Bu tarifimizde Asya lezzetlerini sevenler için Vietnam mutfağından pho çorbası hazırladık. Etiyle, eriştesiyle oldukça doyurucu bir çorba olan pho’yu siz de denemelisiniz. Afiyet olsun…

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17Supa topcheta tarifi

Supa topcheta tarifi

Supa topcheta, Bulgaristan mutfağına ait nefis bir çorba. Kısaca top köfteli çorba olarak tarif edebiliriz kendisini. Supa topcheta için öncelikle minik minik köfte topları yapılıyor, ardından bu köfteler terbiyeli bir sosun içinde sebzelerle bir araya geliyor. Ekşili köfte sevenlerin çok beğeneceğine emin olduğumuz supa topcheta’nın malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun…

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Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın

Sebze ve meyveleri mevsimi dışında da tüketebilmenin en sağlıklı yolu, evde yapılan katkısız konserveler. Konserve denince akla genellikle kış hazırlığı olarak kavanozlara doldurulan yaz sebzeleri ve meyveleri geliyor ancak kış aylarında da konserve hazırlayabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, kış konserveleri için tarif ve ipuçları paylaştı. İşte Şahin'in uyarıları...

Fotoğraf: Ingimage /
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Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

Analı kızlı çorbası, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biri. Başlangıç olarak ikram edilen analı kızlı çorbası, oldukça ve doyurucu zahmetlidir. Peki, namını Türkiye’nin dört bir yanına yayan ve gibi bölgelerde ana yemek gibi tüketilen analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

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