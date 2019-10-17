Pho çorbası tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Pho çorbası tarifi
ORTA ZORLUKTA

Pho çorbası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pho çorbası tarifi

Çorbalar bizim mutfağımızda çok önemli bir yere sahip. Dünyada birçok mutfakta da çorbalar çok geniş bir yere sahip. Özellikle Asya mutfakları çorbalarıyla ünlü. Bu tarifimizde Asya lezzetlerini sevenler için Vietnam mutfağından pho çorbası hazırladık. Etiyle, eriştesiyle oldukça doyurucu bir çorba olan pho’yu siz de denemelisiniz. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram dana kontrafile
  • 2 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 250 gram pirinç eriştesi
  • 5 su bardağı tavuk suyu
  • 1 adet kuru soğan
  • 4 adet yıldız anason
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 başparmak kadar zencefil
  • 1 demet kişniş
  • 2 çorba kaşığı misket limonu suyu
  • 1 adet jalapeno biberi
  • 1 çorba kaşığı balık sosu
  • 2 tatlı kaşığı soya sosu
  • 2-3 dal taze soğan
  • 125 gram soya filizi
  • Tuz        
  • Karabiber

Servis için:

  • Acı Sriracha sosu
  • Soya sosu
  • Misket limonu

Hazırlanışı

Eti tuz ve biberle tatlandırın.

Zeytinyağını tavada kızdırın.

Etin her iki tarafını da 2-3 dakika mühürleyin.

Tavadan aldığınız etinizi bir kenarda dinlendirin.

Erişteleri kaynar suda 4-5 dakika haşlayın.

Suyunu süzüp erişteleri kenara alın.

Tavuk suyu, kuru soğan, anason, tarçın, doğranmış zencefil ve kişnişin saplarını orta ateşte 20 dakika kaynatın.

Bu sürenin sonunda tavuk suyunu süzüp yeniden tencereye alın.

Limon suyu, balık sosu, soya sosu, jalapeno biberi, ince doğranmış kişniş ve yeşil soğanı çorbaya ekleyip kaynama noktasına kadar ısıtın.

Dinlenen etinizi keskin bir bıçakla ince ince dilimleyin.

Erişte, et dilimleri ve soya filizini kaynamakta olan çorbaya ilave edin ve karıştırın.

Üzerini kişniş yapraklarıyla süsleyip, misket limonu dilimleri, soya sosu ve Sriracha sosuyla servis edin. Afiyet olsun…

Somonlu Poke Bowl | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
pho çorbası nasıl yapılır pho çorbası tarifi vietnam mutfağı
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Kurşun aşı tarifi

Çeneçarpan çorbası tarifi

Lebeni tarifi

Muradiye çorbası tarifi