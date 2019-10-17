Pho çorbası tarifi

Çorbalar bizim mutfağımızda çok önemli bir yere sahip. Dünyada birçok mutfakta da çorbalar çok geniş bir yere sahip. Özellikle Asya mutfakları çorbalarıyla ünlü. Bu tarifimizde Asya lezzetlerini sevenler için Vietnam mutfağından pho çorbası hazırladık. Etiyle, eriştesiyle oldukça doyurucu bir çorba olan pho’yu siz de denemelisiniz. Afiyet olsun…
Servis için:
Eti tuz ve biberle tatlandırın.
Zeytinyağını tavada kızdırın.
Etin her iki tarafını da 2-3 dakika mühürleyin.
Tavadan aldığınız etinizi bir kenarda dinlendirin.
Erişteleri kaynar suda 4-5 dakika haşlayın.
Suyunu süzüp erişteleri kenara alın.
Tavuk suyu, kuru soğan, anason, tarçın, doğranmış zencefil ve kişnişin saplarını orta ateşte 20 dakika kaynatın.
Bu sürenin sonunda tavuk suyunu süzüp yeniden tencereye alın.
Limon suyu, balık sosu, soya sosu, jalapeno biberi, ince doğranmış kişniş ve yeşil soğanı çorbaya ekleyip kaynama noktasına kadar ısıtın.
Dinlenen etinizi keskin bir bıçakla ince ince dilimleyin.
Erişte, et dilimleri ve soya filizini kaynamakta olan çorbaya ilave edin ve karıştırın.
Üzerini kişniş yapraklarıyla süsleyip, misket limonu dilimleri, soya sosu ve Sriracha sosuyla servis edin. Afiyet olsun…