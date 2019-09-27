Roka çorbası tarifi

Roka denince aklımıza genellikle balık sofralarının olmazsa olmazı salatalar geliyor ama rokayı farklı şekillerde de tüketmek mümkün. Örneğin roka çorbası… Kremalı bir çorba olan roka çorbası farklı bir lezzet arayanlar için biçilmiş kaftan. Mutlaka deneyin…
Rokaları yıkayıp kuruttuktan sonra ince ince kıyın.
Soğanı yemeklik doğrayın.
Sıvı yağı tencerede kızdırın.
Soğanları yağda pembeleşene kadar kavurun.
İçine kıyılmış rokayı ilave edin. (Servis sırasında çorbanın üzerini süslemek için rokanın bir kısmını ayırabilirsiniz.)
Rokaları da soğanlarla birlikte kavurun.
Üzerine limon suyunu ve tavuk suyunu ekleyin.
Kremayı da ilave edip kaynayana kadar karıştırın.
Blender’dan geçirip pürüzsüz hale getirdiğiniz çorbanızı roka yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun…