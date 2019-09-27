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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Roka çorbası tarifi
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Roka çorbası tarifi

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Roka çorbası tarifi

Roka denince aklımıza genellikle balık sofralarının olmazsa olmazı salatalar geliyor ama rokayı farklı şekillerde de tüketmek mümkün. Örneğin roka çorbası… Kremalı bir çorba olan roka çorbası farklı bir lezzet arayanlar için biçilmiş kaftan. Mutlaka deneyin…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 250 gram roka
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 kutu krema
  • 3-4 su bardağı tavuk suyu
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber

Hazırlanışı

Rokaları yıkayıp kuruttuktan sonra ince ince kıyın.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Sıvı yağı tencerede kızdırın.

Soğanları yağda pembeleşene kadar kavurun.

İçine kıyılmış rokayı ilave edin. (Servis sırasında çorbanın üzerini süslemek için rokanın bir kısmını ayırabilirsiniz.)

Rokaları da soğanlarla birlikte kavurun.

Üzerine limon suyunu ve tavuk suyunu ekleyin.

Kremayı da ilave edip kaynayana kadar karıştırın.

Blender’dan geçirip pürüzsüz hale getirdiğiniz çorbanızı roka yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Kremalı Ispanak Çorbası | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: Alamy
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