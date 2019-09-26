Supa topcheta tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Çorba Tarifleri>Supa topcheta tarifi
ORTA ZORLUKTA

Supa topcheta tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Supa topcheta tarifi

Supa topcheta, Bulgaristan mutfağına ait nefis bir çorba. Kısaca top köfteli çorba olarak tarif edebiliriz kendisini. Supa topcheta için öncelikle minik minik köfte topları yapılıyor, ardından bu köfteler terbiyeli bir sosun içinde sebzelerle bir araya geliyor. Ekşili köfte sevenlerin çok beğeneceğine emin olduğumuz supa topcheta’nın malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 adet kuru soğan
  • 1,5 litre su
  • 3 yemek kaşığı pirinç

Köftesi için:

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı pirinç
  • 1 adet yumurta beyazı
  • Tuz
  • Karabiber

Terbiyesi için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 3 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

Kuru soğanları çok ince doğrayın ya da rendeleyin.

Havuç ve patatesi soyup rendeleyin.

Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın. Sarısını daha sonra kullanmak için kenara alın.

Tüm köfte malzemesini karıştırıp yoğurun.

Fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve bu köfteleri una bulayın.

Rendelenmiş soğan, patates ve havucu pirinçle birlikte tencerede kaynayan suya atıp bir süre pişirin.

Sebzeler yumuşayınca içine köfteleri ekleyip altını kısın.

Köfteleri 15-20 dakika kadar pişirin.

Bu esnada çorbanın terbiyesi için yumurtanın sarısı ile yoğurdu çırpın.

İçine kaynayan çorbanın suyundan ekleyip ılıştırdıktan sonra çorbaya ilave edin.

Karıştırıp altını kapatın ve sıcak servis edin.

Servis ederken üzerine karabiber ve kekik serpebilirsiniz.

Balık Çorbası | Mucize Lezzetler
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
supa topçeta nasıl yapılır supa topçeta tarifi bulgaristan mutfağı
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Börek çorbası tarifi

Sakala çarpan çorbası tarifi

Cimcik hamuru çorbası tarifi

Tatar hamuru çorbası tarifi