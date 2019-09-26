Supa topcheta tarifi

Supa topcheta, Bulgaristan mutfağına ait nefis bir çorba. Kısaca top köfteli çorba olarak tarif edebiliriz kendisini. Supa topcheta için öncelikle minik minik köfte topları yapılıyor, ardından bu köfteler terbiyeli bir sosun içinde sebzelerle bir araya geliyor. Ekşili köfte sevenlerin çok beğeneceğine emin olduğumuz supa topcheta’nın malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun…
Köftesi için:
Terbiyesi için:
Kuru soğanları çok ince doğrayın ya da rendeleyin.
Havuç ve patatesi soyup rendeleyin.
Yumurtanın sarısıyla beyazını ayırın. Sarısını daha sonra kullanmak için kenara alın.
Tüm köfte malzemesini karıştırıp yoğurun.
Fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın ve bu köfteleri una bulayın.
Rendelenmiş soğan, patates ve havucu pirinçle birlikte tencerede kaynayan suya atıp bir süre pişirin.
Sebzeler yumuşayınca içine köfteleri ekleyip altını kısın.
Köfteleri 15-20 dakika kadar pişirin.
Bu esnada çorbanın terbiyesi için yumurtanın sarısı ile yoğurdu çırpın.
İçine kaynayan çorbanın suyundan ekleyip ılıştırdıktan sonra çorbaya ilave edin.
Karıştırıp altını kapatın ve sıcak servis edin.
Servis ederken üzerine karabiber ve kekik serpebilirsiniz.