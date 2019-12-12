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Lezizz Menüler
12 Aralık 2019 - 16:51,

Etsiz sofralar kurmak isteyenler için Lezizz yılbaşı menüsü

Yılbaşı gecesi yaklaşırken hazırlıklar şimdiden başladı bile. Pek çok mekan çeşit eğlenceli organizasyon hazırlığına girdi. Fakat, birçok kişi de bu özel geceyi dışarıda geçirmek yerine evde sevdikleri ile beraber geçirmeyi planlıyor. Eğer siz de aynı fikirdeyseniz, enfes tariflerin yer aldığı bir yılbaşı menüsüne ihtiyacınız olabilir. Yılbaşı yemeği denince kimimizin aklına hindinin ana yemek olduğu sofralar gelir. Ancak, et veya diğer hayvansal ürünler olmadan da şahane yemekler ile sofralarınızı şölene dönüştürebilirsiniz. Bu yüzden vejetaryen ve vegan lezzetlerden oluşan Lezizz yılbaşı menüsü, tam da size göre! Çok beğeneceksiniz...

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1Ekmek içinde kış çorbası tarifi

Ekmek içinde kış çorbası tarifi

Soğuk kış günlerinde vitamin deposu ve besleyici bir çorba hiç fena olmaz. Bir de bu çorba yuvarlak ekmek içindeyse... Mis gibi kokusu ve iştah açan görüntüsüyle herkesin bayılacağı bu tarifle sofralarınızı şölene dönüştürebilirsiniz. Denemek isteyenler için işte ekmek içinde kış çorbasının malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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2İstiridye mantarı sote tarifi

İstiridye mantarı sote tarifi

Tadı et sote yiyormuşsunuz gibi ama siz et değil, mantar sote yiyorsunuz. Üstelik çok daha ekonomik. Vegan ve vejetaryenlerin vazgeçilmezi olmaya aday istiridye mantarı sote tarifi bütün detaylarıyla aşağıda... Birkaç malzemeyle kısa sürede yapabileceğiniz bu yemek hafta içi akşam yemeklerinde favoriniz olacak.

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3Patates graten tarifi

Patates graten tarifi

Sadece bizim değil dünyadaki birçok ülkenin mutfağının temel malzemelerinden biridir patates. Tek başına zevkle tüketildiği gibi başka yemeklerin özellikle de etin yanında da çok iyi bir eşlikçi olur. Sizin için bu eşlikçilerin en lezizlerinden patates gratenin tarifini hazırladık bugün. Kolayca yapıp sofranızı şenlendirebileceğiniz patates graten tarifimiz malzemeleriyle birlikte aşağıda. Afiyet olsun…

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4Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi

"En sevdiğiniz yemek" diye bir anket yapsak mutlaka ilk üçte yer alacaklardan biridir yaprak sarma. Etlisi ayrı lezzetli, zeytinyağlısı ayrı lezzetlidir. Özellikle zeytinyağlı sevenler bu tarife bayılacak. İşte karşınızda zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...

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5Mercimekli köfte tarifi

Mercimekli köfte tarifi

Mercimekli köfte (mercimek köftesi) yapmak çok kolay olsa da herkes kıvamını tam tutturamayabilir. Sizin için bugün kıvamı tam tutan nefis bir mercimekli köfte tarifi hazırladık. Vegan ve vejetaryenlerin de gönül rahatlıkla tüketebilecekleri protein deposu mercimek köftesi çay saatlerinden akşam yemeklerine her an keyifle yenebilecek bir lezzet. İşte garantili mercimekli köfte tarifi…

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6Narlı zeytin salatası tarifi

Narlı zeytin salatası tarifi

"Zeytinle nar olur mu?" diyenler için enfes bir tarifimiz var. Narlı zeytin salatası... Hazırlaması pratik fakat lezzeti de bambaşka. Sizin için narlı zeytinli salatası tarifini araştırdık. Muhteşem bir tat olacağına eminiz. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun...

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7Belle Helene tarifi

Belle Helene tarifi

Belle Helene, Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri. İlk defa Auguste Escoffier tarafından 1870 yılında yapılmış. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da bu güzel tatlının tadı her zaman mükemmel. Nefis sulu armutun, çikolatanın ve dondurmanın en lezzetli uyumu yakabileceğiniz Belle Helene tatlısını denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

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