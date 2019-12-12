Etsiz sofralar kurmak isteyenler için Lezizz yılbaşı menüsü

Ekmek içinde kış çorbası tarifi Soğuk kış günlerinde vitamin deposu ve besleyici bir çorba hiç fena olmaz. Bir de bu çorba yuvarlak ekmek içindeyse... Mis gibi kokusu ve iştah açan görüntüsüyle herkesin bayılacağı bu tarifle sofralarınızı şölene dönüştürebilirsiniz. Denemek isteyenler için işte ekmek içinde kış çorbasının malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...