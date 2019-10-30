Patates graten tarifi

Sadece bizim değil dünyadaki birçok ülkenin mutfağının temel malzemelerinden biridir patates. Tek başına zevkle tüketildiği gibi başka yemeklerin özellikle de etin yanında da çok iyi bir eşlikçi olur. Sizin için bu eşlikçilerin en lezizlerinden patates gratenin tarifini hazırladık bugün. Kolayca yapıp sofranızı şenlendirebileceğiniz patates graten tarifimiz malzemeleriyle birlikte aşağıda. Afiyet olsun…
Patatesleri soyup yıkayın.
İnce ince yuvarlaklar halinde dilimleyip bir fırın kabına yerleştirin.
Kremayı bir kaseye aktarıp tuz ve kaşarın yarısını içine ilave edin.
Hepsini karıştırıp patatesleri bu sosla harmanlayın.
Tepsinin üzerini düzleştirin.
Fırını 200 dereceye ayırıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.
35 dakika pişirdiğiniz patatesleri fırından çıkarıp kalan kaşarı üzerine serpin.
Tepsiyi yeniden fırına verip 15 dakika daha pişirin.
Fırında biraz soğumasını bekledikten sonra servis yapın. Afiyet olsun…