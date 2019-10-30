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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Patates graten tarifi

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Patates graten tarifi

Sadece bizim değil dünyadaki birçok ülkenin mutfağının temel malzemelerinden biridir patates. Tek başına zevkle tüketildiği gibi başka yemeklerin özellikle de etin yanında da çok iyi bir eşlikçi olur. Sizin için bu eşlikçilerin en lezizlerinden patates gratenin tarifini hazırladık bugün. Kolayca yapıp sofranızı şenlendirebileceğiniz patates graten tarifimiz malzemeleriyle birlikte aşağıda. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 8 adet patates
  • 200 mililitre krema
  • 4 su bardağı rendelenmiş kaşar
  • Tuz

Hazırlanışı

Patatesleri soyup yıkayın.

İnce ince yuvarlaklar halinde dilimleyip bir fırın kabına yerleştirin.

Kremayı bir kaseye aktarıp tuz ve kaşarın yarısını içine ilave edin.

Hepsini karıştırıp patatesleri bu sosla harmanlayın.

Tepsinin üzerini düzleştirin.

Fırını 200 dereceye ayırıp ısıttıktan sonra tepsiyi fırına verin.

35 dakika pişirdiğiniz patatesleri fırından çıkarıp kalan kaşarı üzerine serpin.

Tepsiyi yeniden fırına verip 15 dakika daha pişirin.

Fırında biraz soğumasını bekledikten sonra servis yapın. Afiyet olsun…

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Fotoğraf: Ingimage
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