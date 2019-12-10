Belle Helene tarifi

Belle Helene, Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri. İlk defa Auguste Escoffier tarafından 1870 yılında yapılmış. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da bu güzel tatlının tadı her zaman mükemmel. Nefis sulu armutun, çikolatanın ve dondurmanın en lezzetli uyumu yakabileceğiniz Belle Helene tatlısını denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Armutları yıkayın.
Saplarını kesmeden soyun.
Armutun şeklini bozmadan ortasında yer alan çekirdekli kısmı çıkarın.
Diğer taraftan da su ve şekeri kaynatın. Üzerine limon suyu ilave edin.
Daha sonra armutları da ekleyerek kısın ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.
Piştikten sonra soğumaya bırakın.
Çikolatayı benmari usulü eritin.
Tatlınız soğuyunca dondurma ve eritilmiş çikolata eşliğinde servis edin.
Dilerseniz bademle de süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...