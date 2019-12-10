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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Belle Helene tarifi
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Belle Helene tarifi

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Belle Helene tarifi

Belle Helene, Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri. İlk defa Auguste Escoffier tarafından 1870 yılında yapılmış. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da bu güzel tatlının tadı her zaman mükemmel. Nefis sulu armutun, çikolatanın ve dondurmanın en lezzetli uyumu yakabileceğiniz Belle Helene tatlısını denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 4 adet armut
  • 2 su bardağı su
  • 2 su bardağı toz şeker
  • 250 gram çikolata
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3-4 yemek kaşığı vanilyalı dondurma
  • 50 gram badem

Hazırlanışı

Armutları yıkayın.

Saplarını kesmeden soyun.

Armutun şeklini bozmadan ortasında yer alan çekirdekli kısmı çıkarın.

Diğer taraftan da su ve şekeri kaynatın. Üzerine limon suyu ilave edin.

Daha sonra armutları da ekleyerek kısın ateşte yaklaşık 15 dakika pişirin.

Piştikten sonra soğumaya bırakın.

Çikolatayı benmari usulü eritin.

Tatlınız soğuyunca dondurma ve eritilmiş çikolata eşliğinde servis edin.

Dilerseniz bademle de süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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Fotoğraf: Alamy
Belle Helene tarifi Belle Helene tatlısı Yemek tarifleri Fransız mutfağı
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