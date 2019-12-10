Belle Helene tarifi

Belle Helene, Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri. İlk defa Auguste Escoffier tarafından 1870 yılında yapılmış. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da bu güzel tatlının tadı her zaman mükemmel. Nefis sulu armutun, çikolatanın ve dondurmanın en lezzetli uyumu yakabileceğiniz Belle Helene tatlısını denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...