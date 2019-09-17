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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17 Eylül 2019 - 14:33,

Çorbadan tatlıya en güzel Çankırı yemekleri

Türkiye’nin Gaziantep, Hatay, Kayseri gibi birçok şehri mutfağıyla ünlü ancak mutfağıyla ünlü olmayan şehirlerimizin birçoğu da az bilinen nefis yemeklere sahip. Sizin için Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şehirlerimizin ünlü yemeklerini araştırdık. Bugün Anadolu’nun göbeğinden Çankırı’dan benzersiz lezzetleri derledik. İşte çorbadan tatlıya çok beğeneceğiniz Çankırı yemekleri

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1Sarımsaklı et tarifi

Sarımsaklı et tarifi

Sarımsaklı et Çankırı yöresine ait vazgeçilmez lezzetlerden biri. Coğrafi işaret tescili alarak özel yemeklerimiz arasına adını yazdıran sarımsaklı etin hası Çankırı’da yenir elbette ama merak edenler bu yemeği evlerinde de yapıp yiyebilirler. Sizin için sarımsaklı etin tarifini araştırdık. Çok beğeneceğinize de eminiz. Şimdiden afiyet olsun…

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2Bazlama tarifi

Bazlama tarifi

Kahvaltıların vazgeçilmezi bazlama sadece kahvaltılarda yenmekten çıkıp günün her saati yenebilir hale geldi.Herkesin evinde olan malzemelerle çok basit bir şekilde yapıp içine istediğiniz malzemeyle doldurup yiyebilirsiniz. Bugün size en sade haliyle Çankırı usulü bazlama tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet olsun...

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3Yazma çöreği tarifi

Yazma çöreği tarifi

Çay saatlerinde iyi gidecek bir tarifimiz var: Yazma çöreği. Üstelik yapılışı da oldukça basit. Yapmanız gereken tek şey basit hamur yoğurmak ve içini cevizle doldurup kesmek. Hepsi bu kadar... Misafirlerinizin de bayılacağı bu tarifi denemeden geçmeyin.

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4Yumurta tatlısı tarifi

Yumurta tatlısı tarifi

Canınız tatlı çektiyse ve evde çok fazla malzemeniz kalmadıysa üzülmeyin. Birkaç basit malzemeyle yapılan ve lezzetiyle sizi şaşırtacak bir tarifle karşınızdayız. Çankırı'ya özgü yumurta tatlısı hem malzemeleri hem de yapılışı bakımından oldukça basit. Hemen denemelisiniz, çok beğeneceksiniz...

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5Kül çöreği tarifi

Kül çöreği tarifi

Çankırı mutfağına özgü bir lezzet olan kül çöreği malzemeleri ve yapılışı bakımından çok basittir. Özellikle çayın yanında çok iyi giden kül çöreği, birkaç basit malzemeyle ortaya nefis hamur işleri çıkarmak isteyenler için çok uygun bir seçenek. İşte çok beğeneceğiniz kül çöreği tarifi...

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6Tatar hamuru çorbası tarifi

Tatar hamuru çorbası tarifi

Özellikle soğuk havalarda zevkle tüketeceğiniz, içinizi ısıtacak bir tarifle karşınızdayız. Çankırı'ya özgü olan Tatar hamuru çorbasının yapılışı oldukça basit, üstelik bir o kadar da doyurucu bir çorba. İçine bir de limon sıkarsanız tadından yemez. Muhakkak denemelisiniz.

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7Yaren güveci tarifi

Yaren güveci tarifi

Türk mutfağında etli yemekler olmazsa olmazlarımızdandır. Hele ki bu etli yemek güveçte pişiyorsa tadından yenmez. Çankırı'ya özgü bir yemek olan yaren güvecinin yapımı biraz zahmetli olsa da lezzeti buna değecektir. İşte et sevenlerin bayılacağı yaren güveci tarifi...

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8Hameyli tarifi

Hameyli tarifi

Hameyli, Çankırılıların Ramazanlarda yaptığı çok meşhur, bir o kadar da dikkat isteyen bir tatlıdır. "İsmi nereden gelmiş?" derseniz hemen açıklayalım: Hameyli, yöredeki genç erkeklerin boyunlarına taktıkları üçgen şeklindeki gümüş kolyeye verilen ad. Tatlı da üçgen şeklinde olduğundan böyle adlandırılıyor. Baklavaya benzeyen bir tatlı olan hameylinin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun...

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9Tavuk etli kuru bamya tarifi

Tavuk etli kuru bamya tarifi

Nefis bir bamya tarifiyle karşınızdayız: Tavuk etli kuru bamya. Çankırı yöresine ait olan bu yemek hem doyurucu hem de malzemeleri herkesin evinde bulunabilecek basitlikte. İçine tavuğun da eklenmesiyle bamya sevmeyenlerin bile artık seveceği bir yemek haline gelen tavuk etli kuru bamyayı mutlaka denemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun...

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10İnce ekmek muskası tarifi

İnce ekmek muskası tarifi

Yapımı her ne kadar gözlemeye benzese de şekil olarak muskayı andıran basit bir tarifimiz var: İnce ekmek muskası. İnce ekmek muskası, Çankırı mutfağına özgü bir tarif aslında ama bu lezzetin keyfini çıkarmak için illa Çankırı'ya gitmenize gerek yok. Özellikle kahvaltılarda çok iyi gidecek olan ince ekmek muskasının yapılışını aşağıda sizinle paylaşıyoruz. Bir göz atmaya ne dersiniz?

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11Cevizli un helvası tarifi

Cevizli un helvası tarifi

Mutfakların vazgeçilmez tatlılarından biri olan un helvası neredeyse herkesin damak zevkine hitap ediyor. Çok temel malzemelerle yapılan ve hazırlanışı da bir o kadar kolay olan un helvasının kıvamını tutturamadığınız zaman ise sonuç hüsran olabiliyor. Sizin için Çankırı mutfağına ait bir lezzet olan cevizli un helvasının tarifini hazırladık. Mutlaka denemelisiniz çünkü çok beğeneceksiniz.

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12Yumurtalı fasulye kavurması tarifi

Yumurtalı fasulye kavurması tarifi

Fasulye sevenlerin bayılarak yiyeceği protein deposu bir yemeğimiz var. Klasik taze fasulyeyi yumurtalı denemiş miydiniz hiç? Çankırı'ya özgü bu tarif basit olduğu kadar da doyurucu. Şimdiden afiyet olsun.

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13Çankırı usulü keşkek tarifi

Çankırı usulü keşkek tarifi

Keşkek herkesin bildiği ve sevdiği bir yemektir ama bu keşkek diğerlerinden farklı olarak fırında pişiyor. Çankırı mutfağına ait bu farklı keşkeğin yapılışı biraz zahmetli olsa da tadına değecektir. Yanına yapacağınız bir salatayla da güzel bir ana yemek haline gelebilir.

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14Nokul tarifi

Nokul tarifi

Bir çoğunuz ismini ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama büyüklerinize sorsanız nokulu kesin biliyorlardır. Birçok yörenin mutfağında bulunsa da Çankırı'nın nokulunun lezzeti bir başkadır. Yine basit malzemelerle yapılan bu hamur işinin çayın yanında harika gittiği bir gerçek. İsterseniz içine koyacağınız harç ile tatlı ya da tuzluya da çevirebileceğiniz nokul tarifimiz aşağıda..

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15Höşmerim tarifi

Höşmerim tarifi

Herkesin sevdiği bir tatlı olan höşmerimin yapılışı kadar malzemeleri de oldukça basittir. Klasik höşmerime peynir koyulurken Çankırı'ya özgü bu tarifte peynir yok. Basit ama lezzetli tatlı sevenlerin çok beğeneceği, mutlaka denenmesi gereken bir lezzet. İşte höşmerim tarifi...

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16Cimcik hamuru çorbası tarifi

Cimcik hamuru çorbası tarifi

Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında olan çorbanın bin bir türlü çeşidi vardır. Bu da Çankırı'ya özgü bir hamur çorbası olan cimcik hamuru çorbası Yapımı oldukça basit olan bu çorba içinde hamur olduğundan tek başına da doyurucu bir özelliğe sahip. Çok beğeneceğinize emin olduğumuz cimcik çorbasının yapılışı aşağıda...

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