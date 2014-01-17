Kahve barmeni: “Barista”

Dünyanın pek çok yerinde aynı sözcük kullanılıyor ama sadece espresso ve kahve yapıp sunan anlamında.

Ancak gittiğimiz kafelerde kahve hazırlayan herkese barista denmediğini de eklemek gerekiyor. Barista olmak için eğitim alanlar dahi var. Çünkü baristalık kahvenin çekirdeğinden yapılışına, köpüğünden koyulacağı bardağa ve yapıldığı makineye kadar her şeyiyle ilgili bilgi sahibi olmayı gerektiriyor.

Üstelik bilgi sahibi olmak da iyi bir barista olmak için yeterli değil. Örneğin bir fikre göre, baristanın kahveye eklenecek sütün ideal sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını bilmek için termometreye ihtiyacı olmamalı. Çünkü ideal bir barista sezgisel olarak sütün o sıcaklığa eriştiğini bilmeli.

“Amma da zor işmiş baristalık” diyorsunuz şimdi, biliyorum ama hangi iş kolay ki...

NAR PEKMEZLİ KISIR

Yaygın olarak nar ekşisi denen nar pekmezinin en güzeli Antakya’da yapılır. Kısırın lezzetli olması için nar pekmezinin ve salçaların yöresinden gelmiş olması gerekir.

Bulguru yıkamadan derin ve geniş bir kaba koyun. Üzerine ılık suyu gezdirip yumuşaması için 20 dakika bekletin. Salçaları ve tuzu da ekleyip yoğurmaya başlayın.

İyice yoğurup yumuşattığınız bulgurun üzerine ayıklayıp incecik doğradığınız maydanoz, taze nane ve yeşil soğanı ilave edin. Bir kaşıkla iyice karıştırın.

Son olarak, zeytinyağı ve nar pekmezini katıp tekrar karıştırın. Bol yeşillik ve domatesle servise sunun.

Malzeme listesi

-250 gr ince bulgur

-1 su bardağı ılık su

-2 yemek kaşığı biber salçası (Hatay ya da Antep salçası kullanmanızı öneririm.)

-1 yemek kaşığı domates salçası

-2 çay kaşığı tuz

Ayrıca;

-2 demet maydanoz

-1 demet taze yeşil soğan

-2 demet taze nane

-1 çay bardağı zeytinyağı

-Yarım çay bardağı nar pekmezi