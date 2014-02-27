Bursa'da kestane şekeri I

İşte bu çekimler için geçen haftalarda Bursa’ya gittik. Bursa’ya gitmişken “kestane şekeri hakkında küçük bir video çekelim” dedik ve sıvadık kolları.

Bursa’da yeşillikler eşliğinde ilerledik ve Yaylacık Köyü’ne, Kardelen Kestane Şekeri Fabrikası’na gittik. 1991 yılında üretime başlamış olan fabrikada ilk dikkatimi çeken şey temizliğe verdikleri önemdi.

Meraklı bir yemekçi olarak, yapmak istediğim şey, fabrikanın üretim bölümüne girmekti. Ancak temizliğe verdikleri önem yüzünden bu hiç de kolay olmadı. Üzerimize hemen temiz önlükler giydirildi, başımıza boneler takıldı, ellerimizi özenle yıkamamız söylendi.

Nihayet üretim bölümüne girebildiğimizde bizi tertemiz, güler yüzlü kadın çalışanlar karşıladı. Bu emekçi kadınların çalışma temposuna şöyle bir göz atmam bile kestane şekeri yapmanın hiç de kolay bir iş olmadığını göstermeye yetti. Dilerseniz fabrikadaki gözlemlerimi paylaşmaya sonraki yazıda devam edelim.

Ispanaklı tavuk sote

Tavuk eti keskin bir bıçakla kuşbaşı et formunda doğranır. Üzerine tuz ve karabiber serpilip bir kenarda bekletilir. Soğanlar soyulup önce ikiye bölünür, sonra da incecik yarımaylar halinde doğranır. Yeşil soğan ve yeşil sivri biber yıkandıktan sonra incecik dilimlenir. Ispanağın yaprak kısımları da ince ince doğranır. Diğer taraftan, zeytinyağı geniş bir teflon tavaya ya da vok tavasına aktarılıp kızdırılır. Tavuk eti tavaya aktarılıp yüksek ısılı ateşte, tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılarak 2-3 dakika kadar kavrulur. Un ve hardal katılıp karıştırılır.

Ocağın altı biraz kısılıp tuz ve karabiber ilave edildikten sonra sık sık karıştırılarak 2-3 dakika daha kavrulur. Üzerine soya sosu aktarılıp ocağın altı kısıldıktan sonra tavanın kapağı kapatılır ve 10 dakika, etler iyice yumuşayıncaya kadar pişirilir. Tavanın kapağı açılıp yeşil soğan, ıspanak ve yeşil sivri biber eklenir ve karıştırılarak 5 dakika daha pişirilir.

Krema ilave edilip karıştırılarak 2-3 dakika daha pişirilir ve ocaktan alınır. Yemek 10 dakika daha pişirildikten sonra ocaktan alınır. Yemeğin tuz ve karabiberi kontrol edilip gerekirse kırmızı pulbiber eklenir. Hatta 3-4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar ya da parmesan peyniri de serpiştirilebilir. Yanında püre ya da pilavla servise sunulabilir.

Not: İstenirse kremayla birlikte ikiye bölünmüş 2-3 adet kiraz domates eklenerek farklı bir tat da elde edilebilir.

MALZEMELER

* 4 adet kemiksiz tavuk kalça eti

(2 adet tavuk göğüs eti de kullanabilirsiniz)

* 2 adet orta boy kuru soğan

* 2 çay kaşığı un

* 2 çay kaşığı tatlı hardal

* 3 yemek kaşığı zeytinyağı

* 1 çay kaşığı tuz, karabiber

* 3 yemek kaşığı soya sosu

* 1 su bardağı hazır süt kreması

(1 küçük paket, 200 ml)

* 2 adet taze yeşil soğan

* 2 adet ince yeşil sivri biber

* 150 gr ıspanak yaprağı